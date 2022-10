Polisportiva Santa Maria-Acireale: successo cilentano, decide Tandara nel finale

Terzo successo di fila per la Polisportiva Santa Maria, che batte per 1-0 l’Acireale. La sfida del Carrano, valida per il settimo turno del girone I di Serie D, viene decisa da Tandara. I giallorossi salgono cosi a quota 10 punti in graduatoria e domenica faranno visita alla Sancataldese.

Polisportiva Santa Maria- Acireale: la gara

La gara vede al 6′ la girata ebole di Yeboah parato da Giappone. Tre minuti, sul fronte opposto, dopo Palermo ci prova dal limite dell’area di rigore, ma il suo tiro viene bloccato in due tempi dall’attento Grieco. Al 17’ grande respinta di Giappone su Ielo, con l’esterno del Santa Maria che si era immolato in area di rigore e centoventi secondi dopo un colpo di testa di Yeboah non centra lo specchio della porta. Nel finale della prima frazione, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Diop manca l’appuntamento col pallone, ma dietro di lui c’è Yeboah che si lascia ipnotizzare da Giappone.

Nella ripresa al quarto d’ora calcio d’angolo battuto da Ferrigno per la testa di Bonanno, ma la palla termina alta. Poco dopo la mezzora conclusione di Capozzoli al limite dell’area di rigore ma la sfera è facile preda di Giappone. Al 90′ Tandara approfitta di uno svarione difensivo scavalca il portiere con un tocco morbido per l’1-0 che decide la gara.

Il tabellino del match

Santa Maria (4-4-2): Grieco; Ferrante, Diop, Campanella, Ferrigno; Coulibaly, D’Auria (16’ ST Mancini), Ventura, Ielo (30’ ST Capozzoli); Tandara, Yeboah (11’ ST Bonanno). A disposizione: Guerra, Ziello, Di Peri, Pani, Petrazzuolo, De Mattia. All. Francesco Di Gaetano

Acireale (4-3-1-2): Giappone; Mollica, Cannino (6’PT Medico), Russo, Maniscalco (16’ ST Carrozza); Palermo (43’ ST De Souza), Bucolo, Tumminelli, Limonelli (32’ ST Fratantonio); Lo Monaco, Carbonaro (25’ ST Coulibaly). A disposizione: Truppo, Arquin, Rotella, Barbara. All. Massimo Costantino

Arbitro: Riccardo Tropiano di Bari (D’Ettorre-Siracusano)

Reti: 44’ ST Tandara (SM)

Ammoniti: Ielo (SM), Mollica (ACI), Bucolo (ACI), Di Gaetano (SM)

Angoli: 5-2 Recupero: 2’ pt, 5’ st.