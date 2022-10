Mons. Ciro Miniero saluta e ringrazia la comunità della Diocesi di Vallo

Monsignor Ciro Miniero lascia la Diocesi di Vallo della Lucania. L’annuncio è arrivato questa mattina e a seguire è stato convocato un incontro con presbiteri e fedeli. Il vescovo, con la voce rotta più volte dall’emozione, ha confermato la sua nuove destinazione: sarà l’Arcidiocesi di Taranto.

Il messaggio di Mons. Ciro Miniero

Papa Francesco, tramite il nunzio apostolico, lo ha nominato nuovo arcivescovo coadiutore. «È un momento particolare della mia vita, di questa comunità e di quella tarantina. A voi voglio esprimere il mio grazie», ha esordito mons. Ciro Miniero che da undici anni guida la diocesi di Vallo della Lucania.

«Come undici anni fa, senza indugi, con cuore docile e ubidiente accolgo il messaggio del Santo Padre e mi metto in cammino – ha aggiunto -. Allora la sofferenza era quella di dover lasciare la Chiesa che i aveva generato la fede e dove avevo esercitato il mistero presbiteriale. Ora avverto ugualmente con sofferenza il dovermi distaccare da voi».

Monsignor Miniero ha parlato del Cilento come «di una terra e di una chiesa che ho imparato a conoscere, ad amare e a seguire con crescente gioia e passione». «Mi sono speso in mezzo a voi per portare avanti quel modello di chiesa prospettata dal Concilio Vaticano II», ha aggiunto.

Infine ha voluto ringraziare il Signore per il cammino per questi 11 anni, i parroci, i catechisti, i volontari, i fedeli, i missionari, religiose e religiosi. «Chiedo di sostenere con la preghiera la nuova missione che mi viene affidata», ha concluso.

Monsignor Miniero resterà Vescovo di Vallo della Lucania fino alla nomina del suo successore e al trasferimento presso l’Arcidiocesi di Taranto.