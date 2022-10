Almanacco 19 ottobre, la Chiesa celebra una Santa molto venerata in Italia. Vediamo quale

Vediamo quali sono i principali avvenimenti di questo mercoledì 19 ottobre. Ieri, in primo piano, la Solennità di San Luca Evangelista. Oggi la Chiesa celebra Santa Laura di Cordova.

Ecco la sua storia in breve

Sono poche le informazioni che si hanno sulla sua vita, ma il suo culto fu molto diffuso. Nacque in un’importante famiglia spagnola ed entrò nella vita monastica nel convento di Santa Maria di Cuteclara, vicino a Cordova in Spagna, dopo la morte del marito e delle figlie.

Divenne badessa nell’anno 856, succedendo a Sant’Aurea, nel periodo in cui la Spagna era sotto la conquista dei Mori. Nel «Martyrologium hispanicum» si narra che rifiutò di abiurare la propria fede cristiana, per questo venne condannata a morte da un giudice musulmano e martirizzata il 19 ottobre 864 in una caldaia di pece bollente. La memoria liturgica ricorre nel giorno del suo martirio, il 19 ottobre.

Nonostante si abbiano poche notizie sulla sua vita, il culto per la martire Laura si diffuse rapidamente, così come il suo nome, in tutta Europa.

Nonostante sia citata nel Martirologio ispanico non è riconosciuta dalla Chiesa Cattolica perché in realtà si pensa che non sia mai esistita

Santi del 19 ottobre:

Santa Laura di Cordova (Martire)

San Paolo della Croce (Sacerdote)

Santi Giusto, Flaviano e compagni (Monaci e Martiri)

San Gioele (Profeta d’Israele)

San Lupo di Soissons (Vescovo)

San Varo e compagni (Martiri in Egitto)

Santa Cleopatra

Significato del nome Laura

Laura, deriva dal celtico “lauro”, mutuato a sua volta dal termine “lour”, che nell’antica Irlanda significava “sufficiente”. Latinizzato in “Laurea” e “Laurilla”, era un nome diffuso già in epoca imperiale e tuttora gode di grande popolarità.

Accadde oggi qualche tempo fa

1973 – Riconosciuto l’inventore del computer elettronico: Una sentenza storica venne emessa, il 10 ottobre del 1973, dalla corte distrettuale di Minneapolis, nel processo che vide contrapposte due note società produttrici di computer: la Honeywell e la Sperry Rand.

