Almanacco 18 ottobre, la Chiesa celebra San Luca Evangelista

Almanacco di martedì 18 ottobre. In primo piano la Solennità di San Luca Evangelista. Ecco l’almanacco di ieri, lunedì 17 ottobre.

La storia di San Luca Evangelista

Secondo la tradizione cristiana, Luca era nato ad Antiochia di Siria da una famiglia pagana, ed esercitava la professione di medico; ad Antiochia aveva conosciuto Paolo di Tarso, qui condotto da Barnaba per formare alla fede la nuova comunità composta da ebrei e pagani convertiti al cristianesimo.

Luca divenne discepolo degli apostoli e Paolo lo cita in alcune sue lettere, chiamandolo “compagno di lavoro”.

Mentre in carcere attende il supplizio, Paolo scrive a Timoteo che tutti ormai lo hanno abbandonato, eccetto uno: “solo Luca è con me” E questa, secondo la tradizione, è l’ultima notizia certa dell’evangelista.

Significato del nome Luca:

C’é forse un’origine etnica dietro questo diffuso nome, derivante dall’aggettivo latino “lucanus” che indicava un abitante della Lucania.

Altri Santi del 18 ottobre:

San Giusto (Martire)

Sant’Isacco Jogues (Sacerdote e Martire)

Santa Alda (Aldegonda, Vergine e Martire)

Santi Procolo, Eutiche e Acuzio (Martiri di Pozzuoli)

Proverbio del 18 ottobre

O molle o asciutto, per San Luca semina

Aforisma del 18 ottobre

Il miglior modo per aiutare i poveri è non diventare uno di loro (L. Hancock)

Accadde oggi qualche tempo fa

Pubblicato il libro Cuore: Per la casa editrice Treves, in questa data, venne pubblicato a Torino il romanzo Cuore di Edmondo De Amicis, scrittore già apprezzato per racconti, inchieste giornalistiche e resoconti di viaggi.

Il libro conquistò subito pubblico e critica con il suo spaccato di una piccola Italia fatta di eroismi, buoni sentimenti, amore di patria e rispetto per istituzioni e genitori.

Sei nato il 18 ottobre? Ecco le tue caratteristiche

La natura ti ha dotato di grande energia, costanza e determinazione che, quasi sempre, dedichi al benessere dei tuoi cari, del partner e dei figli.

Anche il lavoro, più che uno strumento di affermazione personale, è per te soprattutto un mezzo per garantire a chi ami sicurezza e tranquillità. La fortuna ti assiste e ti permetterà di riuscire nei tuoi propositi.

Personaggi famosi nati il 18 ottobre

1960 – Jean Claude Van Damme: Tra i grandi del genere “arti marziali”, Jean-Claude Camille François Van Varenberg, in arte Van Damme, è nato a Berchem-Sainte-Agathe, in Belgio, e lavora nel mondo del cinema come attore, regista e sceneggiatore.

1909 – Norberto Bobbio: Torinese doc, è stato una delle menti più illuminate dell’Italia novecentesca. La sua attività di storico e filosofo rappresenta un elemento cardine per lo studio della storiografia e della filosofia giuridica.

1987 – Zac Efron: Osannato da milioni di adolescenti, Zachary David Alexander Efron è nato a San Luis Obispo, in California, ed è famoso come attore, cantante e ballerino.

Scomparsi il 18 ottobre

1931 – Thomas Edison: Tra i più prolifici (1.093 brevetti registrati a suo nome) e geniali inventori della storia dell’umanità, molte sue scoperte hanno inciso profondamente nel progresso della società.

1889 – Antonio Meucci: La sua fama di inventore è legata a uno degli “scippi” più clamorosi della storia, di cui, seppur con un ritardo di oltre un secolo, gli è stata resa giustizia. Nato a Firenze.

1996 – Giuseppe Panini: Imprenditore famoso e fondatore, con i fratelli Franco Cosimo e Umberto, della Edizioni Panini, è nato a Pozza di Maranello (frazione del noto centro emiliano), e morto nel 1996 a Modena.