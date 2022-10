Almanacco 17 ottobre, la Chiesa celebra Sant’Ignazio di Antiochia

Almanacco del 17 ottobre 2022

Anche oggi, come ogni giorno, vi elenchiamo gli avvenimenti più importanti e in più aforismi, proverbi e significato del vostro nome. Vi riproponiamo anche l’almanacco della scorsa settimana.

Santi del 17 ottobre:

Sant’Ignazio di Antiochia (Vescovo e Martire)

San Fiorenzo di Orange (Vescovo)

Santi Catervio, Severina e Basso (Martiri)

Significato del nome Ignazio

Ama la ricchezza e spinto dalla sua profonda volontà riesce a scalare il successo. Molto socievole e teme moltissimo la solitudine. In amore è molto passionale ma tende a cambiare spesso partner perché non vuole né sposarsi né avere figli.

Proverbio del 17 ottobre

Chi ben dorme non sente le pulci

Aforisma del 17 ottobre

È assurdo dividere le persone in buone e cattive. Le persone si dividono in simpatiche e noiose

Giornata mondiale del rifiuto della miseria

Il 17 ottobre ricorre la giornata mondiale del rifiuto della miseria. Questa ricorrenza è stata indetta, per la prima volta, nel 1987, a Parigi, quando centomila persone che volevano difendere i diritti umani di ogni paese, condizione e origine, diretti dal padre Joseph Wresinski, si riunirono sul Sagrato dei Diritti dell’Uomo, al Trocadéro.

Accadde oggi qualche tempo fa

1931 – Al Capone condannato per evasione fiscale: «Approfittatene ora, perché non mi rivedrete per un pezzo». Così Al Capone si rivolse ai cronisti che lo attendevano fuori dal tribunale.

Sei nato il 17 ottobre? Ecco le tue caratteristiche

Per i nati il 17 ottobre è difficile riuscire a modificare il proprio comportamento, poiché sono spesso vittime dell’orgoglio, come se si ponessero al di sopra delle leggi dell’ordinaria umana esperienza. I nati il diciassettesimo giorno del mese sono governati dal numero 8 (1+7=8) e dal pianeta Saturno.

Personaggi famosi nati il 17 ottobre

1972 – Eminem: Ha partecipato come attore nel film 8 mille, incidendo anche un brano della colonna sonora, Lose Yourself, premiato nel 2003 con l’Oscar per la “miglior canzone originale”.

1920 – Salvo D’Acquisto: Uomo simbolo della secolare storia dell’Arma dei Carabinieri ed eroe nazionale, Salvo D’Acquisto nacque a Napoli da un’umile famiglia del quartiere Vomero.

1976 – Fabri Fibra: Beniamino di migliaia di teenager e amanti del rap, Fabrizio Tarducci, in arte Fabri Fibra, è considerato un po’ l’Eminem italiano.

1915 – Arthur Miller: Stimato come il maggior drammaturgo americano, attraverso le sue opere portò avanti un’idea di teatro impegnato e perfettamente calato nel contesto storico, offrendo una lettura critica del “sogno americano”.

Scomparsi il 17 ottobre

1849 – Fryderyk Chopin: Maestro del romanticismo musicale, dalle sue immortali melodie trasudano poesia ed eleganza, al punto da meritargli l’appellativo di “poeta del pianoforte”.