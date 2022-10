Maria Marotta della sezione di Sapri arbitro della Copa Libertadores Femenina

Nuova grande vetrina Internazionale per l’arbitro di San Giovanni a Piro Maria Marotta, fiore all’occhiello della Sezione A.I.A. “Massimo Impietri” di Sapri. Marotta è impegnata in questi giorni in Ecuador per la fase finale della CONMEBOL Copa Libertadores Femenina (l’equivalente sudamericana della UEFA Champions League Femminile europea).

Maria Marotta in Ecuador per la Copa Libertadores

Maria Marotta, che è passata alla storia come arbitro donna ad aver diretto la prima gara in assoluto in Sere B in Italia nel maggio 2021 (Reggina-Frosinone 0-4), ha esordito questa notte (ore 00.15 italiane, le 17.15 a Quito) nel match tra Defensor Sporting (Uruguay) e Ferroviaria (Brasile), valida per la fase a gironi del gruppo B. A completare la terna anche Tiziana Trasciatti della sezione A.I.A. di Foligno, l’assistente Silvia Fernandez Perez (Spagna) ed il IV ufficiale di gara Jenny Arias (Colombia). Per la cronaca, la partita è finita 1-0 per le brasiliane grazie alla rete messa a segno da Rafa Mineira al minuto numero 53. Per la Marotta un esordio in campo da applausi: ha mostrato come sempre sicurezza e polso della situazione.

Precedentemente era stata assegnata come quarto ufficiale per la gara la partita tra Defensor Sporting (Uruguay) e Boca Junior (Argentina) valida sempre per la fase a gironi del gruppo B.

La kermesse

La Coppa Libertadores femminile ha preso il via giovedì scorso e proseguirà fino al prossimo 28 ottobre, si disputa a Quito in Ecuador, presso gli stadi Gonzalo Pozo Ripalda, Banco Guayaquil e Rodrigo Paz Delgado. In questa edizione partecipano 16 squadre, divise inizialmente in quattro gironi.