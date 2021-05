Maria Marotta da record: è lei la prima donna ad arbitrare in Serie B

Lunedì nel torneo di Serie B è in programma l’ultimo turno di campionato il 38°. Diversi i verdetti ancora in ballo tra cui la possibile promozione in Serie A della Salernitana. Sarà un lunedì da ricordare di sicuro anche per Maria Marotta, direttore di gara originario di San Giovanni a Piro e iscritta alla sezione Aia di Sapri.

Maria Marotta: è lei la prima donna ad arbitrare in Serie B

Alle ore 14:00 in programma nella cadetteria maschile sarà al “Granillo” di Reggio Calabria l’intreccio tra la Reggina, decima con 50 punti, ed il Frosinone, dodicesimo con 47 lunghezze in campionato. La gara sarà diretta dal fischietto cilentano Maria Marotta che diventerà cosi la prima donna ad arbitrare una gara in Serie B. Lo stesso direttore di gara in stagione aveva arbitrato partite di Serie C maschili oltre a quelle di massima serie femminile dove ha fischiato diversi match anche in campo internazionale.

L’augurio della Lega di B

La gara di lunedì Reggina 1914 e Frosinone Calcio sarà diretta dall’arbitro Maria Marotta della sezione di Sapri. Sarà il primo direttore di gara donna di sempre per il campionato di Serie BKT. Un grande in bocca al lupo da parte di tutta la Lega B.

La carriera in breve dell’arbitro cilentano

Maria Marotta, originaria di San Giovanni a Piro, ha diretto la sua prima gara nel 2001, nella categoria Esordienti. Dopo tanta gavetta arriva, nel 2012, l’importante esordio nella Serie D maschile. Il bagno internazionale, per la classe 1984, giunge, invece, il 20 settembre 2016. La cilentana dirige la gara valida per le qualificazioni agli Europei femminili, del 2017, tra Bielorussia e Slovenia. Nel giugno 2018 la Marotta viene designata per la finale scudetto di D Pro Patria-Vibonese, mentre nel luglio seguente arriva la promozione in Serie C. Il debutto in terza serie risale al 23 settembre nel match Virtus Verona-Monza. Nel maggio dello scorso anno, invece, la Marotta venne designata come quarto ufficiale, prima donna della storia, della quaterna arbitrale di Serie B nel match tra Brescia e Benevento.