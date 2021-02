Maria Marotta: giovedì internazionale per il fischietto cilentano Periodo di calcio internazionale nel calcio femminile. In attesa di Italia-Israele di settimana prossima giovedi in campo Maria Marotta

Per il calcio femminile è periodo di gare internazionali sia per i club, che hanno conosciuto gli intrecci per la Champions League, e soprattutto per le Nazionali. Queste scenderanno in campo nei prossimi giorni per le gare di qualificazioni ai prossimi campionati Europei, in programma nel luglio del 2022 in Inghilterra. Protagonisti saranno anche alcuni fischietti italiani tra cui la cilentana Maria Marotta.

Euro 2022: ultime gare di qualificazione in programma

Queste ultime gare decreteranno alcuni verdetti rimasti in bilico. Il prossimo 5 marzo si terrà, infatti, il sorteggio degli spareggi per UEFA Women’s EURO che vede la partecipazione di sei squadre abbinate in tre intrecci. Le vincitrici degli spareggi si qualificheranno per la fase finale a luglio 2022 insieme all’Inghilterra padrona di casa, alle nove vincitrici dei gironi di qualificazione e alle tre seconde classificate che hanno già conquistato l’accesso al torneo.

Maria Marotta: giovedì europeo per il fischietto di San Giovanni a Piro

Tra le gare a carattere europeo l’Italia di Milena Bertolini affronterà mercoledì 24, alle 17:30 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze l’Israele. Giovedì 18, invece, ad aprire le danze saranno Azerbaijan e Spagna. Il direttore di gara sarà la cilentana Maria Marotta, fischietto della sezione di Sapri classe 1984 internazionale dal 2016. La gara valevole per il gruppo D delle qualificazioni ad Euro 2022 vede la ospiti prime della classe con 16 punti e le padroni di casa ultime a quota 0. Le spagnole con un successo si accaparrerebbero matematicamente il primo posto del girone composto da Repubblica Ceca, Polonia e Moldavia.

La quaterna arbitrale della gara

Quaterna arbitrale italiana per la gara delle ore 17:00, che si disputerà Stadio “Ask Arena” di Baku. Maria Marotta, fischietto di San Giovanni a Piro, sarà affiancato da Francesca Di Monte, della sezione di Chieti internazionale dal 2016, e Veronica Vettorel, arbitro della sezione di Latina internazionale dal 2015. In qualità di quarto uomo, infine, Valentina Finzi, della sezione di Foligno internazionale dal 2017.