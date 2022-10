Casa Padre Salvatore Lisa a Monte San Giacomo: un progetto per la messa in sicurezza

Era il giugno scorso quando Suor Francesca Lisa scelse di donare al Comune un immobile di sua proprietà. L’edificio, sito in via Padre Salvatore Lisa, si trova in pieno centro storico. Ora l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Angela D’Alto, punta ad interventi sulla struttura per restituirla alla comunità.

Il progetto per Casa Padre Salvatore Lisa

Nello specifico si punta a progettare i lavori di messa in sicurezza sismica e funzionale. Per avviare la progettazione il Comune di Monte San Giacomo intende sfruttare le risorse assegnate annualmente dal Ministero delle Infrastrutture per finanziare la redazione di progetti relative a messa in sicurezza di edifici pubblici (con priorità per le scuole). Spetterà agli uffici predisporre la documentazione necessaria per sfruttare le risorse ministeriali, avviare la progettazione e successivamente reperire le risorse per la realizzazione delle opere.

Le finalità

All’indomani della donazione di Casa Padre Salvatore Lisa, il sindaco Angela D’Alto promise che l’immobile sarebbe stato sottoposto a interventi di recupero per poterlo destinare all’utilizzo da parte delle giovani generazioni.

Ora il Comune di Monte San Giacomo, dopo aver acquisito al patrimonio comunale l’immobile sito nel centro storico, punta a sfruttare le risorse del ministero per avviare la progettazione degli interventi che si rendono necessari per la piena fruibilità in sicurezza dell’edificio.