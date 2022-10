Cade in un dirupo durante battuta di caccia: cane salvato

Provvidenziale intervento di salvataggio dai parte dei vigili del fuoco. Nella giornata di oggi alla sala operativa è pervenuta la richiesta da parte di un cacciatore. Ad aver bisogno di aiuto non era l’uomo, ma il suo cane da caccia. L’animale, durante le battute di ricerca, probabilmente era caduto in qualche burrone nel comune di Roscigno.

Cane cade in un dirupo a Roscigno: salvato dai vigili del fuoco

Il comando vigili del fuoco di Salerno ha inviato la squadra del distaccamento di Sala Consilina. Il personale, giunto sul posto, ha individuato il cane in un burrone sottostante di circa 40 metri dalla sede viabile.

I vigili del fuoco, al fine di recuperare il cane, sono stati inviati gli specialisti Speleo Alpino Fluviali con un elicottero del reparto volo Vigili del Fuoco Salerno.

Il cane illeso è stato recuperato e affidato al proprietario.

I precedenti

Ancora una importante attività di salvataggio da parte dei vigili del fuoco che sono riusciti a salvare una vita anche se non di un essere umano. Episodi simili erano già accaduti in passato. Più volte sono stati segnalati episodi di cani salvati perché caduti in dirupo, fossi, canali i pozzi. I vigili del fuoco sono determinanti in queste circostanze.