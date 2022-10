Salento punta sul risparmio energetico con l’illuminazione a led

Fondi ministeriali in arrivo per il Comune di Salento che li investirà per interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gabriele De Marco, ha ottenuto risorse da parte del Ministero dell’Interno.

Fondi a Salento per il risparmio energetico con l’illuminazione a led

Il Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni del Ministero dell’Interno assegna ai comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico, compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica e al risparmio energetico, e sviluppo sostenibile.

A Salento spetta, per l’annualità 2022, un contributo pari a 50mila euro; il comune cilentano ha deciso di destinarlo ad interventi di risparmio energetico.

I contributi del Ministero

Gli stanziamenti previsti dal Ministero dell’Interno sono vincolati nell’uso. Nello specifico: efficientamento energetico (sia della pubblica illuminazione che degli immobili o installazione di impianti da fonti rinnovabili) o sviluppo territoriale sostenibile (adeguamento di edifici pubblici e abbattimento di barriere).

Sempre più comuni intervengono sul territorio al fine di viaggiare nell’ottica del risparmio energetico

Diversi comuni in queste settimane stanno completando le procedure per avviare lavori grazie a fondi ministeriali. L’illuminazione a led rappresenta per Salento, come per altri centri, una priorità, considerato anche il momento storico che stiamo vivendo.

I vantaggi dell’illuminazione a led

Uno dei principali vantaggi dell’illuminazione pubblica Led è il ridotto consumo energetico. Queste lampadine consumano molto meno energia delle tradizionali lampade per offrire la stessa emissione luminosa. Essa inoltre, garantisce risparmi considerevoli: si stima che il risparmio medio ottenuto utilizzando l’illuminazione a Led, su cui investono sempre più Comuni, è di circa il 93% rispetto alle lampade a incandescenza – 90% rispetto alle lampade alogene – 70% rispetto alle lampade a Ioduri metallici – 66% rispetto alle lampade fluorescenti.

L’utilizzo dei Led ha anche un ulteriore vantaggio. Rispetto all’illuminazione pubblica tradizionale, che rendeva necessaria la sostituzione delle lampade anche ogni anno, l’illuminazione a LED, grazie ai recenti upgrade tecnologici, raggiunge e supera le 100.000 ore. Insomma una lampadina a led può durare anche fino a venti anni.