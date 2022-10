Oroscopo 17 ottobre, ottimo inizio settimana sul piano lavorativo per un segno d’aria

Non possiamo iniziare la settimana senza prima consultare gli astri e quello che ci riservano per questo lunedì.

Ecco l’oroscopo segno per segno

Oroscopo 17 ottobre 2022:

Ariete

Non rivelare alcuna informazione privata a nessuno ed essere pronto a digerire l’amara verità nel tuo caso! Se ti piace qualcuno allora non è tutto il giorno per confessarti.

Toro

Organizza una cena romantica e vizia il tuo partner con la tua attenzione. Questo gesto di apprezzamento farà molto.

Gemelli

Potresti anche capire che i tuoi obiettivi non coincidono con quelli del tuo partner. Tuttavia, prima di fare un passo drastico, dovresti provare a risolverlo tramite il dialogo.

Cancro

Questo può essere collegato a un nuovo amico, alla ricomparsa di uno vecchio o di una situazione al lavoro. Se stavi andando in modo stabile o se avessi due idee su una relazione, oggi sarai in grado di arrivare a una conclusione.

Leone

Questo è il momento migliore per iniziare a lavorare su un nuovo progetto. È necessario prendersi cura del colore rosa quando si guarda la tua relazione attuale e prendere il necessario passo drastico.

Vergine

La tua corsa di fortuna finanziaria non durerà molto a lungo. Potresti essere attratto da qualche forma di diverso background culturale o anche da un paese diverso.

Bilancia

Hai intenzione di possedere una nuova casa, puoi possedere questa volta! Sei di umore piuttosto irritabile oggi e sei in grado di farlo sul tuo partner.

Scorpione

Oggi potresti essere insicuro e irrequieto e potresti trovare difficile fidarti delle sensazioni del tuo partner. È tempo di prendersi una pausa dalla tua relazione.

Sagittario

Puoi attirare qualcuno. Mescolatevi con gli amici e uscite con loro. Le persone già in relazione, vedranno una scintilla nella loro relazione.

Capricorno

Sei un po’ impulsivo e avventato nel temperamento. Questo crea una barriera per te facendo parte di relazioni a lungo termine.

Acquario

La tua intuizione non riguarda alcuna decisione nella tua vita, ma potresti dover sacrificare alcune comodità ora a favore di obiettivi a lungo termine. L’amore è nell’aria, l’amore è nella mente. In realtà l’amore è ovunque.

Pesci

La tua salute può essere influenzata dal consumo eccessivo di pasti che non possono essere digeriti. Quindi pianifica un esercizio di routine.