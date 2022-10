Inter-Salernitana: le probabili formazioni della gara delle 12:30

Dopo la rifinitura di rito tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta in Serie A, nella mattinata di oggi, all’ Inter di Inzaghi. A San Siro, infatti, i campani tornano in campo attesi, alle ore 12:30, dall’intreccio con i nerazzurri. La gara valevole per la decima giornata di Serie A sarà diretta da Juan Luca Sacchi di Macerata.

Le probabili formazioni di Inter Salernitana

Queste le probabili formazioni di Inter Salernitana in campo oggi.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Candreva, Kastanos, L. Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek. All.: Nicola

I convocati granata

Al termine della seduta di rifinitura il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma tra Inter e Salernitana.

PORTIERI: De Matteis, Fiorillo, Sepe;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Mazzocchi, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.

Le parole di Davide Nicola

“Ho grande fiducia in tutti i calciatori a disposizione, tutti avranno la loro occasione e dovranno essere bravi a sfruttarla. Mi riservo di capire chi possa interpretare determinate posizioni per fare le scelte di formazione. Non cambierà il nostro modo di giocare ed interpretare la partita, ci saranno momenti in cui saremo più alti e altri in cui saremo costretti a giocare più bassi. Dobbiamo mantenere sempre la stessa aggressività a prescindere dall’altezza di campo in cui ci troviamo. Dovremo essere bravi ad interpretare i diversi momenti della gara e capire quando attaccare e quando rallentare il gioco”

I precedenti del match

Sarà il settimo confronto in massima serie tra Inter e Salernitana quello in programma domenica alle 12:30 allo “Stadio San Siro”. Nessun pareggio nei sei precedenti in Serie A tra Inter e Salernitana: quattro successi dei nerazzurri e due campani.

Lo stato di forma delle due squadre

L’Inter ha subito 14 gol finora: i nerazzurri non arrivavano almeno a questa cifra nelle prime nove partite di un campionato di Serie A dalla stagione 2011/12 (16 in quel caso), poi chiusa al sesto posto finale.

Dopo il successo contro il Verona nell’ultimo turno, la Salernitana potrebbe vincere due gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (tre in quel caso) – i campani sono rimasti tuttavia senza successi nelle ultime sei trasferte nella competizione, con cinque pareggi seguiti dalla sconfitta contro il Sassuolo a inizio ottobre.

La Salernitana è la squadra che in questa Serie A ha realizzato più reti senza avere ancora trovato il gol da fuori area (12 marcature, tutte da dentro l’area) – nei maggiori cinque campionati europei, soltanto Barcellona (20) e Hoffenheim (14) ne contano di più della squadra granata.

Pillole sulla gara

Solo Di Lorenzo del Napoli (14) ha mandato piú volte al tiro un compagno di squadra su azione rispetto a Pasquale Mazzocchi (13) e Denzel Dumfries (12) tra i difensori di questo campionato.

Oltre ad avere collezionato 12 gol e 25 assist in 124 presenze di Serie A con la maglia dell’Inter, Antonio Candreva ha nei nerazzurri la sua vittima preferita nel massimo campionato, grazie a sei reti tra Lazio e Sampdoria – dovesse giocare, l’esterno della Salernitana raggiungerebbe a 443 presenze Giampiero Boniperti al 39o posto nella classifica all-time della Serie A.

Lassana Coulibaly è il centrocampista con più contrasti vinti (17) in questo campionato e anche il giocatore della Salernitana con più duelli vinti (54).