Celle di Bulgheria, adeguamento dell’impianto sportivo in località Jacolina

L’amministrazione comunale di Celle di Bulgheria, retta dal sindaco Gino Marotta, programma interventi per l’integrazione dei giovani disabili nelle attività sportive e per prevenire il disagio giovanile.

Nello specifico l’Ente intende adeguare l’impianto sportivo polivalente sito in località Jacolina per il superamento delle barriere architettoniche e per l’inclusione nello sport fra disabili e giovani.

Il progetto dei lavori prevede una spesa complessiva pari a € 690.000,00; di cui € 548.000,23 per lavori e € 142.000,00 di somme messe a disposizione.

Adeguamento dell’impianto Jacolina a Celle di Bulgheria, il progetto

La progettualità si inserisce nell’ambito dell’avviso pubblico «Sport e periferie» approvato con delibera del 2018 e che prevede per l’anno 2022 60milioni di euro, individuando interventi da finanziare sui territori comunali per la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiati del Paese e soprattutto nelle aree interne;

E ancora, diffusione di attrezzature sportive, con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali, completamento ed adeguamento di impianti esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale ed internazionale.

Il Comune di Celle di Bulgheria, inoltre, ha sottoscritto un apposito accordo tra il Dipartimento per lo Sport che regola il finanziamento. L’Ente riconosce l’importanza dello sport, è d’altra parte, un diritto di tutti anche per le persone con ridotte capacità motorie che devono, ad ogni modo, godere della gioia della condivisione e del praticare sport.

Le finalità

Per queste motivazioni, le regioni, i Comuni e il CONI, hanno la responsabilità di rendere accessibili e fruibili a tutti le strutture, eliminando le barriere architettoniche, progetto che inserisce anche nell’ottica dell’inclusione.

Gli impianti devono, quindi, rispettare, il requisito dell’accessibilità, le persone con ridotte capacità motorie devono poter raggiungere l’edificio in autonomia avendo la possibilità di poter usare attrezzature in modo sicuro.

Altro dato da tener presente è che, gli impianti sportivi possono ospitare tante persone, coloro che hanno, evidentemente, delle difficoltà motorie, impiegheranno più tempo per uscire dalla struttura e bisogna considerare dei tempi più lunghi.