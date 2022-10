Settimana Nazionale della Protezione Civile, il Cilento c’è! Ecco dove e le iniziative

Ha preso il via lunedì 10 e fino al 16 ottobre, la Settimana Nazionale della Protezione Civile. Appuntamenti anche nel Cilento, a Villammare e Vibonati.

Settimana nazionale della protezione civile, il Cilento aderisce

La manifestazione è giunta alla quarta edizione; nata nel 2019, in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra, ogni anno, il 13 ottobre, l’obiettivo principale della Settimana, è sensibilizzare i cittadini sui temi della Protezione Civile.

Anche il Cilento in campo per far sentire la sua voce e per dare un contributo concreto. In particolare a Villammare e Vibonati, tante le iniziative per la comunità che vuole portare a conoscenza i cittadini della consapevolezza e la conoscenza che può far riconoscere il pericolo.

– Domani 15 ottobre a Vibonati presso il Piazzale Silvestro Gerbasi dalle ore 16:00 alle ore 19:30

– Domenica 16 ottobre a Villammare in Piazza Maria S.S. di Portosalvo

I volontari distribuiranno materiale informativo al fine di «mettere in guardia» i cittadini e illustrando quelli che sono i comportamenti da assumere in caso di allerta e le buone pratiche di protezione civili.

L’importante funzione della Protezione civile sul territorio

Gli eventi sono sono svolti anche nelle scuole al fine di sensibilizzare anche i più giovani ad assumere comportamenti corretti, per questo un particolare ringraziamento va alla Dirigente scolastica per aver accolto l’appello, alla cittadinanza attiva Campania e al segretario per aver sponsorizzato gli eventi. Eventi promossi e patrocinati dall’assessorato della Protezione civile.

Le finalità

Il ruolo della Protezione Civile è fondamentale, «educare» il cittadino, significa fornirgli tutte le indicazioni fondamentali al fine di poter assumere dei comportamenti esatti e renderlo consapevole di scegliere e di adottare atteggiamenti al fine di evitare rischi e salvaguardare l’ambiente. Con l’arrivo delle piogge, anche in Cilento la Protezione Civile assume un ruolo fondamentale per la prevenzione e l’assistenza.

Sono molteplici le funzioni che svolgono gli operatori sul territorio come lavoro di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione e superamento dell’emergenza.

Inoltre, in caso di criticità legate ad emergenze, provvedono anche al soccorso delle popolazioni.