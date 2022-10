Settimana della Protezione Civile: nel salernitano la simulazione di un’operazione di soccorso

Inizia oggi la “Settimana Nazionale della protezione civile”. Un appuntamento giunto alla IV° edizione (10/17 ottobre 2022). Anche nel salernitano previste delle iniziative. Nel corso della mattinata di martedì 11 ottobre 2022 presso la stazione marittima di Salerno, si svolgerà un’esercitazione dedicata al tema del rischio idrogeologico, particolarmente sentito nel nostro territorio.

Settimana della protezione civile: l’iniziativa

La giornata dimostrativa è stata organizzata con le varie componenti del sistema di protezione civile: Prefettura di Salerno, Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Comune di Vietri sul Mare, Questura di Salerno, Comando provinciale Arma dei Carabinieri, Comando provinciale Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Comando provinciale Vigili Del Fuoco, ASL/118 Emergenza Sanitaria, Soccorso Alpino, Croce Rossa Italiana, oltre alla rete di volontariato attivata dalla Regione Campania.

Le attività

Lo scenario di riferimento in questa occasione è stato individuato in un’azione coordinata di soccorso e recupero di circa 50 bagnanti colti da una improvvisa perturbazione meteorologica che si abbatte su due tratti di spiaggia del comune di Vietri sul Mare. Gli stessi risulteranno raggiungibili solo via mare. Durante la simulazione dell’evento avverso prevista anche la frana del costone delle rocce antistanti, che provocherà alcuni feriti.

Le finalità

L’iniziativa per la Settimana della Protezione Civile nasce dalla necessità focalizzare l’attenzione sui temi del cambiamento climatico. Di qui l’esigenza di far fronte a queste nuove ed estreme situazioni di emergenza. L’occasione consentirà di testare e tenere aggiornato il sistema di soccorso nelle sue diverse componenti.

La giornata vuole anche per sensibilizzare la cittadinanza e in particolare le nuove generazioni sulla cultura della protezione civile e resilienza al rischio.

In occasione della giornata promossa per la Settimana della Protezione Civile, sarà predisposto all’ingresso del Molo Manfredi, nell’area antistante alla Stazione Marittima, uno spazio dedicato all’accoglienza di studenti e cittadini, ove saranno allestite apposite strutture operative facenti capo alle varie componenti di protezione civile che parteciperanno all’esercitazione (Posto Medico Avanzato, gazebo con materiale operativo e divulgativo, ecc.).