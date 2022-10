Maltempo in Cilento: si fa la conta dei danni

È un territorio ancora una volta martoriato dal maltempo quello del Cilento. Da nord a sud le piogge registrate ieri hanno fatto registrare disagi e danni. Numerosi gli interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile che hanno dovuto soprattutto liberare le strade e rimuovere l’acqua da scantinati e locali interrati.

Maltempo in Cilento: la situazione ad Agropoli e Castellabate

Partendo da nord nuovi problemi ad Agropoli con la frazione Moio che è risultata la più colpita dall’ondata di maltempo abbattutosi sul Cilento, come già accaduto nelle scorse settimane. Canali esondati hanno allagato strade e locali e a finire sotto accusa è l’amministrazione comunale, cui si chiedeva la giusta manutenzione del territorio.

«La città ha bisogno di essere amministrata per consentire la vivibilità ai cittadini. Voi la volete riprogettare mediante grandiose opere ma sentite un buon consiglio: iniziate dalle cose semplici il mantenimento di quello che c’è». Questo il monito del consigliere di minoranza Elvira Serra.

Problemi a Castellabate dove si sono registrati allagamenti. Disagi anche alla viabilità con fango e detriti che hanno invaso le strade. I problemi maggiori ad Ogliastro Marina.

Montecorice, San Mauro Cilento ed Acciaroli

La situazione peggiore si è segnalata tra Montecorice, San Mauro Cilento ed Acciaroli dove le copiose piogge della mattinata di ieri hanno creato il caos. Anche qui fango e detriti hanno invaso le strade impedendo la circolazione. L’arteria che collega San Mauro Cilento ad Acciaroli si è stata trasformata in un fiume di fango e pietre. Necessario chiudere un tratto della Via del Mare, la Sp133 e la Sp15. Non sono mancati disagi per le abitazioni con alcune famiglie evacuate ad Agnone Cilento. Perfino il porto di San Nicola è stato invaso da terreno. Il Prefetto di Salerno ha invitato i residenti di queste zone a non lasciare le abitazioni. Scuole chiuse oggi nel Comune di Montecorice.

Allagamenti anche a Casal Velino ed Ascea.

La zona sud

Tra Marina di Camerota e Palinuro parzialmente chiusa al traffico la Mingardina a causa di una frana caduta sulla carreggiata.

Nell’area del Golfo di Policastro disagi tra Policastro Bussentino, Capitello, Villammare e Sapri. Il maltempo ha raggiunto queste zone a partire dalle 13. I torrenti hanno rischiato di esondare e alcune zone sono state allagate. A monitorare la situazione il gruppo lucano di Protezione Civile e gli uomini della Polizia Municipale.