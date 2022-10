Covid: tornano screening di massa: iniziativa a Sant’Angelo a Fasanella

Aumentano i casi covid, tornano anche gli screening di massa: accade a Sant’Angelo a Fasanella, alla luce della situazione che interessa anche i comuni limitrofi. Sembrano tornati i tempi della fase più acuta della pandemia in cui si organizzavano iniziative simili al fine di individuare in particolare gli asintomatici, veicolo silenzioso per la trasmissione del virus.

Covid, screening di massa a Sant’Angelo a Fasanella: l’iniziativa

Questa volta è la farmacia Sant’Angelo a Fasanella ad aver promosso l’iniziativa, d’accordo con il Comune guidato dal sindaco Gaspare Salamone. L’obiettivo è promuovere uno screening libero, dedicato a tutti i cittadini del comprensorio. Chiunque potrà sottoporsi a tampone rapido, ad un costo calmierato di 8 euro. L’appuntamento è per il prossimo 15 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13.

La situazione in Italia

In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati 45.705 i nuovi casi, con 66 morti. Tasso di positività al 19,2%, processati 238.253 tamponi.

Stando al report dell’Istituto Superiore di Sanità, sono 236 i ricoverati in terapia intensiva (+8) e 6.358 quelli nei reparti ordinari (-126). I decessi totali arrivano a 177.785.

La quarta dose

Intanto, anche alla luce dell’aumento di casi covid, i cittadini di Sant’Angelo a Fasanella potranno prenotare la quarta dose a cui ci si potrà sottoporre 15 giorni dopo il vaccino antinfluenzale stagionale. La quarta dose verrà effettuata a domicilio. Il recapito telefonico da contattare entro il 24 ottobre dalle ore 9 alle 12.30 (dal lunedì al venerdì) è 08228961006.