Emergenza maltempo, bomba d’acqua sulla Valle dell’Alento

Bomba d’acqua sulla Valle dell’Alento. La forte ondata di maltempo sta provocando diversi disagi sul territorio. Castelnuovo Cilento e Casal Velino sono i centri più colpiti.

Bomba d’acqua: disagi si sono registrati a Vallo Scalo presso l’istituto alberghiero

Le forti piogge, infatti, stanno determinando notevoli disagi. Allagamenti si segnalano al Capoluogo, problemi anche nella frazione Marina. In strada sono finiti detriti e rami d’albero che creano ostacolo anche alla circolazione.

Forte pioggia anche sugli altri centri. A Vallo Scalo, presso l’istituto Ancel Keys, si registrano infiltrazioni d’acqua. Il maltempo dovrebbe caratterizzare l’intera giornata di oggi.

Ad Ascea Marina parzialmente allagato il sottopasso ferroviario. Allagamenti anche a Mezzatorre di San Mauro Cilento e Agnone Cilento.

Ieri la Protezione Civile ha diffuso un allerta meteo per tutta la Campania prevedendo precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Dalla sala operativa avevano previsto un rischio idrogeologico localizzato con possibilità di fenomeni come allagamenti, inondazioni, ruscellamenti con trasporto di materiale, occasionali fenomeni franosi e caduta massi per effetto della saturazione dei suoli.

Il fenomeno dei dissesti idrogeologici e come fronteggiarli

Con l’arrivo della stagione delle piogge e bombe d’acqua, si registrano nel Cilento diversi disagi anche a seguito dei fenomeni di dissesto che si verificano sul territorio.

Il fenomeno del dissesto idrogeologico è un problema che, ogni anno, attanaglia il Cilento, Vallo di Diano e Alburni nonostante siano numerosi gli interventi messi in atto per fronteggiare al problema. I disagi si registrano, soprattutto, nelle aree interne causando problemi alla circolazione.

Fondi dal Ministero per avviare interventi di messa in sicurezza sul territorio

È per questo motivo che, sempre più Comuni, puntano a contributi per programmare interventi al fine di rendere fruibili le strade evitando pericolosità sul territorio e garantendo l’incolumità dei cittadini.

Le raccomandazioni

La Protezione Civile della Regione Campania «raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti in ordine al rischio idrogeologico per temporali, in linea con i rispettivi Piani comunali»

Al contempo viene segnalata la necessità di controllare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e degli altri possibili fenomeni atmosferici (grandine) nonché di prestare attenzione ai successivi avvisi della Protezione Civile.