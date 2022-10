Disagi all’ufficio postale di Casal Velino Scalo: le proposte di Codici

Dopo le segnalazioni degli utenti nuovo intervento di Codici per l’ufficio postale di Casal Velino Scalo. L’associazione di consumatori, ha trasmesso una nota ai vertici di Poste Italiane per segnalare le criticità dello sportello, dovute perlopiù a carenza di personale ma anche infrastrutturali.

Disservizi all’ufficio postale di Casal Velino Scalo: le segnalazioni

Una situazione che crea problemi in considerazione del drastico taglio di servizi già attuato sul territorio del comune di Castelnuovo Cilento, con la chiusura dell’ufficio postale del Capoluogo, avvenuta nel 2013, il dimezzamento del personale presso Vallo Scalo e il declassamento dell’ufficio di Casal Velino Scalo che ha portato alla perdita della figura del direttore e quindi di una unità di organico.

Le richieste

L’obiettivo è invertire la rotta e per questo Codici è intervenuta sul caso. Nella nota si evidenziano tutte le criticità dell’ufficio postale di Casal Velino Scalo: carenza di organico, chiusura durante la stagione estiva, locali inidonei per la limitata capienza, servizi insufficienti (non è possibile fruire né di prenotazioni on line, né di ticket numerici).

Di qui la proposta di garantire l’apertura giornaliera di tre sportelli nelle ore di punta e almeno due nelle restanti ore. E ancora: proposto del servizio il trasferimento in locali idonei. Tra le ipotesi che il segretario della Delegazione Cilento di Codici, Giuseppe Perillo, e il segretario provinciale, Massimo Carleo, avanzano, c’è l’utilizzo di un locale di proprietà del Comune presso il vicino centro commerciale.

Si attendono ora le risposte da parte dell’azienda.