Disagi all’ufficio postale di Velina: la segnalazione degli utenti

Disagi presso l’ufficio postale di Velina, una frazione di Castelnuovo Cilento che ha rivestito negli ultimi decenni un ruolo di centralità rispetto al capoluogo al quale appartiene.

I disagi all’ufficio postale di Velina

L’ufficio postale serve ogni giorno decine di utenti, ma non mancano criticità. Purtroppo di tre impiegati ne rimangono due, una delle quali per ragioni personali va via a mezzogiorno, l’altra invece è stata messa in ferie forzate.

Nell’orario di punta spesso resta un solo dipendente che ha difficoltà a gestire tutte le richieste. Capita quindi che la richiesta di Buoni postali o di Carte Bancoposta possano essere rifiutate cedendo il posto a più semplici operazioni di pagamento.

Questa situazione ha portato a chiudere l’ufficio postale di Velina nel mese di agosto per un periodo, probabilmente per favorire le ferie degli impiegati presenti.

Fino a 5 anni fa l’ufficio postale era presidiato da almeno 4 persone ma nel corso del tempo chi è andato in pensione non è stato sostituito.

I problemi maggiori li segnalano persone anziane che dovrebbero attendere in fila per lungo tempo oppure, come è accaduto in estate per la chiusura, essere costretti a raggiungere i vicini uffici di Casal Velino Marina o di Vallo Scalo.

L’appello dell’utenza

Per questo i cittadini hanno chiesto aiuto a Codici, un’associazione di consumatori. Questa ha già provveduto ad inviare un esposto dettagliato agli uffici centrali di Poste Italiane.