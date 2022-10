Sapri programma interventi di ammodernamento alle reti fognarie

Al via il completamento e l’ammodernamento delle reti fognarie sul territorio comunale di Sapri.

L’amministrazione comunale, infatti, retta dal sindaco Antonio Gentile, ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per un totale di € 4.993.450,00; di cui € 3.850.000,00 per lavori e € 1.143.450,00 di somme messe a disposizione.

Ammodernamento reti fognarie a Sapri, ecco il progetto

Il progetto è collegato al bando emanato dall’Agenzia per la Coesione territoriale nell’ambito del CIS Acqua bene comune, che vede come potenziale beneficiario l’Ente comunale con proposte progettuali non inferiori ad un milione di euro.

Il progetto è risultato meritevole di approvazione in quanto, negli ultimi anni, risulta sempre più preoccupante la crisi climatica che mette sempre più a rischio il bene essenziale della vita. Si procederà con interventi mirati al fine di procedere alla messa in sicurezza e alla riqualificazione della rete fognaria tenendo conto di alcuni accorgimenti essenziali.

Le finalità del progetto

Strategicità degli interventi, mediante la valutazione di indicatori ad esempio, gestione delle crisi in caso di scarsità di risorsa idrica, agli interventi che utilizzano tecnologie innovative e a basso impatto ambientale.

Certamente, gli interventi in programma per l’ammodernamento della rete fognaria, si inserisce nell’ottica di una migliore qualità di vita sia dei cittadini che qualità ambientale del territorio comunale.

Ecco cosa prevede il bando CIS Acqua comune

Secondo il bando Cis Acqua bene comune, i territori possono esprimere progetti nei seguenti ambiti: captazione e accumulo; potabilizzazione, trasporto e distribuzione; fognature e depurazione; riutilizzo e restituzione all’ambiente della risorsa idrica; monitoraggio dei corpi idrici.

Sempre più Comuni stanno, infatti, stanno procedendo ad attivare progetti al fine di intervenire in quelli che sono punti strategici che necessitano di interventi mirati.

Alla fine degli interventi, i cittadini potranno godere di una rete fognaria che possa soddisfare tutte le esigenze e rispondente alle più moderne tecnologie.