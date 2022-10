Addio a Nello Onorati: Cannalonga in lutto

Cannalonga piange la scomparsa dell’ing. Aniello Onorati (conosciuto come Nello). Per anni è stato amministratore comunale, vivace protagonista della vita politica ed economica del paese; in particolare, ha diretto l’Ente “Fiera della Frecagnola”, organismo che fu creato fra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso per gestire, rinnovare e promuovere in senso culturale e turistico la famosa fiera del paese cilentano.

Chi era l’ingegnere Nello Onorati

Nell’ultimo decennio ha presieduto l’agenzia di sviluppo locale “Sistema Cilento s.c.p.a” per il potenziamento e lo sviluppo delle aree interne, problema annoso del Cilento collinare e pedemontano.

L’ingegnere, infatti, ha lottato per “mettere in rete” le diverse realtà presenti nel territorio ed attivare la crescita occupazionale, economica e turistica dei borghi, quelle zone marginali da cui i giovani sono costretti a fuggire per cercare altrove il loro futuro.

Le attività di Onorati hanno cercato di alleviare questo problema e di incentivare l’iniziativa economica privata, in consorzio con quella pubblica, certo che un’industrializzazione sana e moderna sarebbe stata uno dei motori per non anestetizzare l’anima del Cilento.

Fra le iniziative si ricorda la l’accordo strategico fra “Sistema Cilento” s.c.p.a. e il Centro “Raffaele d’Ambrosio” Lupt dell’Università Federico II. Grazie all’accordo è nato il “Centro Innovativo per lo Sviluppo delle Aree Interne e Rurali del Mezzogiorno” C.I.S.A.R.M.

L’ingegnere Onorati lascia un vuoto immenso in tutta la comunità di Cannalonga, non soltanto nella sua famiglia, in particolare nell’adorata figlia Marisa.