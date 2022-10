Furti ad Eboli: prese di mira strutture sportive

Furti ad Eboli. Ladri in azione nelle strutture sportive del territorio e in particolare al PalaSele e al vicino stadio Dirceu. Nel fine settimana appena trascorso, infatti, ignoti hanno provocato danni agli edifici riuscendo ad accedervi e a portare via alcuni oggetti presenti all’interno.

Furti ad Eboli: malviventi in azione

Presso lo stadio ebolitano, i malviventi hanno rubato dei cavi di rame, per circa 30 metri. Si tratta di fili utilizzati per la torre faro. Sembrerebbe che avessero già cercato di asportarli nei giorni scorsi, poi sono tornati per portare a termine il loro intento criminoso.

Al Palasele, invece, i soliti ignoti sono riusciti a sfondare le porte degli uffici senza però portare via niente. Pare che il tentativo di furto sia stato eseguito approfittando di un evento in corso presso l’impianto.

I furti ad Eboli sono proseguiti in una struttura sportiva adiacente dove invece sono stati portati via alcuni prodotti alimentari. Delle telecamere di videosorveglianza potrebbero essere utili per risalire agli autori del furto.

Gli altri episodi

Preoccupazione tra i cittadini ebolitani per quanto accaduto, considerato anche che negli ultimi giorni pure diverse autovetture sono state oggetto di furti. Indagano le forze dell’ordine sul caso. La speranza è di riuscire a trovare gli autori dei furti avvenuti negli ultimi giorni ad Eboli e assicurarli alla giustizia.