Corso di laurea in Mediazione Linguistica a Castellabate: giovedì la presentazione

Prevista per Giovedì 13 Ottobre 2022, alle ore 16:00, la presentazione del Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica in programma a Castellabate.

Corso di laurea a Castellabate: l’iniziativa

Appuntamento presso la Sala Consiliare “Grande” di Santa Maria. L’iniziativa, già annunciata nei giorni scorsi, nasce grazie alla stretta collaborazione e sinergia tra il Comune di Castellabate e l’Istituto Teseo. Ciò ha permesso di istituire questo primo corso universitario nel territorio del comune cilentano.

Nei giorni scorsi si era già tenuto un incontro a San Marco di Castellabate ed ora il corso di laurea verrà presentato anche presso la Sala Comunale. Presenti, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, i dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado di diversi comuni limitrofi, oltre ai potenziali fruitori dei corsi.

Un incontro interessante e importante per i futuri manager nel settore turistico che vorranno intraprendere il loro percorso formativo proprio a Castellabate.

Il commento

“Rinnovo con piacere l’invito a partecipare a questo secondo incontro che si svolgerà Giovedì presso la Sala Consiliare a Santa Maria. Un paese come Castellabate a siffatta vocazione turistica ha sempre più bisogno di professionisti nel settore del turismo. Un primo grande passo che vede Castellabate sempre più proiettata ai giovani e non solo, alla formazione e al mondo del lavoro”. Queste le parole del sindaco Marco Rizzo.