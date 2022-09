Castellabate, oggi la presentazione del corso triennale di meditazione linguistica

È prevista per oggi pomeriggio, 22 settembre alle 16:00, presso la sala Fierro a San Marco di Castellabate, la presentazione ufficiale del corso di laurea triennale in meditazione linguistica.

Grazie al protocollo d’intesa tra il Comune di Castellabate e la Fondazione Istituto Teseo- Alta Formazione e Ricerca per la prima si svolgerà a Castellabate il corso triennale di meditazione linguistica.

Ecco le finalità del corso, il progetto di Castellabate

Un corso professionale che ha come obiettivo la formazione di figure altamente qualificate in più aree in particolare nell’organizzazione e gestione delle attività turistiche e del made in Italy.

Il commento

«La presentazione del corso di studi sarà occasione per tanti di conoscere nel dettaglio l’intero piano di studi e precedere con l’iscrizione»– queste le parole del sindaco Marco Rizzo.

Un paese che certamente dà priorità ai giovani, per una Castellabate sempre più al passo con i tempi e migliore per tutte le generazioni.