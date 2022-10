Caro bollette: i consigli degli esperti per negozi e uffici

Contro il caro bollette risparmiare in casa si può (ve ne abbiamo parlato qui). Ma ci sono alcune regole volte a garantire un risparmio anche in negozi e uffici. Ecco allora come combattere il caro bollette. A predisporre il vademecum sono Isnova e Logical Soft nell’ambito delle iniziative del programma per promuovere la cultura dell’efficienza energetica “Italia in Classe A”.

Caro bollette: ecco come risparmiare

Una prima soluzione per abbassare il costo della bolletta dell’energia, secondo gli esperti, è l’installazione di sistemi di controllo intelligenti sui sistemi di climatizzazione. Questi permettono di risparmiare tra il 7 e il 20% per il riscaldamento invernale e tra il 2 e il 4% per il raffrescamento estivo. Inoltre si possono acquistare lampade a led e a basso consumo. Sistemi intelligenti per gestire l’illuminazione come ad esempio i sensori di movimento possono essere un’ulteriore soluzione al caro bolletta. Insomma con un investimento iniziale la spesa per la corrente può calare.

Ovviamente uffici e negozi possono risparmiare anche con comportamenti quotidiani che permettono di risparmiare fino al 10% (ad esempio, staccare le prese degli apparecchi e i monitor pubblicitari durante le ore di chiusura degli uffici e dei negozi, usare le scale, ecc…)

In sintesi

Se lavori in ufficio prediligi le scale al posto dell’ascensore; utilizza lampadine a basso consumo; installa sistemi di controllo intelligenti; privilegia soluzioni cloud; in inverno abbassa la temperatura; in estate alza la temperatura; chiudi porte e finestre; attiva funzioni di risparmio energetico; ottimizza l’impiego delle stampanti; effettua regolarmente la manutenzione.

Per i negozi: spegni l’insegna durante il periodo notturno; utilizza lampadine a basso consumo; installa sistemi di controllo intelligenti; chiudi le porte; controlla i dispositivi a barriera d’aria; in inverno abbassa la temperatura; in estate alza la temperatura; stacca le prese durante le ore di chiusura; utilizza schermi o pellicole solari; effettua regolarmente la manutenzione.