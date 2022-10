Risparmiare sulle bollette della corrente? «È possibile»

Aumentano luce e gas. Una stangata per le famiglie che già da alcuni mesi stanno subendo i rincari. Eppure con piccoli accorgimenti e con pochi sacrifici, è possibile risparmiare sulle bollette della corrente. Lo fanno sapere dal Movimento delle Casalinghe che fornisce un vademecum per risparmiare anche 250 euro al mese.

Risparmiare corrente: ecco il vademecum

Il primo consiglio per risparmiare sui costi della corrente è quello di tenere spenta la televisione quando non la si guarda, una raccomandazione che dovrebbe essere tenuta in considerazione sempre, al di là degli aumenti. La notte è utile spegnere ogni ciabatta che si ha a casa. In bagno, invece, è preferibile lavarsi facendo la doccia: ciò farebbe risparmiare la metà del consumo rispetto alla vasca .

E ancora: per risparmiare sulla bolletta della corrente, è opportuno utilizzare lampadine a basso consumo. Attenti, inoltre, a spegnere la luce ogni qualvolta si esce da una stanza.

E l’aria condizionata? È molto meno dispendioso tenerla accesa durante il giorno che utilizzarla ad intermittenza per 24 ore. Per quanto riguarda la lavatrice, conviene usarla la mattina presto o la sera e utilizzare basse temperature fa certamente risparmiare. Se poi i vestiti sono soltanto sudati, poi, meglio farla andare a 500 giri per risparmiare sulla corrente elettrica.

Un ultimo utile consiglio è quello di tenere aperto il frigo lo stretto indispensabile, poiché esso consuma molta energia.

La lista delle casalinghe

La lista del Movimento delle Casalinghe italiane è stata elaborata grazie ad una chat di casalinghe. Queste si sono scambiate consigli utili per risparmiare sui costi delle bollette della corrente. Con un lavoro certosino e il rispetto di queste regole il minor consumo sarebbe garantito.