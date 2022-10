Almanacco 11 ottobre: oggi nasceva un attore della serie Beverly Hills 90210

Almanacco 11 ottobre 2022:

Santi dell’11 ottobre:

San Firmino di Uzes (Vescovo)

Sant’Alessandro Sauli (Vescovo)

San Giovanni XXIII (Papa – Nome: Angelo Giuseppe Roncalli) San Cainnech (Abate)

Santo Meinardo (Meinhard, Primo vescovo della Lettonia) Santi Taraco, Probo e Andronico (Martiri)

Significato della parola Placido:

riprende il diffuso cognome latino “Placidus”, dall’aggettivo latino “placidus” dal trasparente significato di “tranquillo, placido, pacifico”. E’ oggi diffuso più che altro nel Nord Italia. Rara la forma femminile “Placidia”.

Proverbio dell’11 ottobre

Pagare e morire, si è sempre in tempo

Aforisma dell’11 ottobre

I più grandi dolori sono quelli di cui siamo causa noi stessi (Sofocle)

Accadde oggi qualche anno fa

1971 – Lennon pubblica Imagine: «Immagina non ci siano nazioni [..] niente per cui uccidere e morire e nessuna religione. Immagina che tutti vivano la loro vita in pace». Poche parole per cogliere il grande messaggio di Imagine, che John Lennon pubblica come singolo dopo l’uscita dell’omonimo album. Siamo nel pieno della Guerra in Vietnam.

1960 – Prima trasmissione politica nella TV italiana: In tempi recenti è raro trovare un giorno della settimana in cui la programmazione televisiva non preveda un talk show con ospiti politici.

Sei nato l’11 ottobre? Ecco le tue caratteristiche

Denaro, successo e divertimenti ti sono indifferenti. Cerchi la solitudine e il silenzio, meglio se in compagnia di un buon libro o di fronte a un’opera d’arte da contemplare. Ami molto i bambini e puoi essere un insegnante eccezionale.

Personaggi famosi nati l’11 ottobre:

1936 – Antonio Fazio: Nato ad Alvito, nella provincia di Frosinone, è noto come economista e per il lungo impegno istituzionale, avendo ricoperto la carica di governatore della Banca d’Italia dal 1993 al 2005.

1966 – Luke Perry: Coy Luther Perry III, attore, famoso per il ruolo di Dylan McKay, interpretato nelle numerose stagioni di Beverly Hills 90210, serie TV cult degli anni ‘90, scomparso nel 2019 a causa di un ictus.

1967 – Fabio De Luigi: Da comico a interprete di punta della commedia romantica, è uno degli attori più richiesti del cinema italiano contemporaneo.

Scomparsi l’11 ottobre

1963 – Jean Cocteau: Artista poliedrico, fu una delle personalità più creative della letteratura del Novecento, noto soprattutto per il romanzo I ragazzi terribili del 1929.