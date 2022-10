Almanacco 9 ottobre 2022: nasceva oggi uno dei pilastri della musica mondiale

Almanacco del 9 ottobre 2022:

Vediamo i principali avvenimenti in questo giorno, come di consueto iniziamo con la sezione primo piano e quindi i Santi del giorno.

Santi del 9 ottobre

San Dionigi (Vescovo e Martire)

San Donnino di Fidenza (Martire)

Ecco il significato del nome Dionigi

Dionigi, variante del nome Dionisio, derivato da Diónysos, nome dell’antico dio greco della natura, del vino e della gioia; il nome del Dio è composto da dio- “Zeus” e da nys “figlio” e significa quindi “figlio di Zeus”.

Proverbio del 9 ottobre

Chi dell’altrui prende, la sua libertà vende

Aforisma del 9 ottobre

Dio vive nella nostra coscienza, nella coscienza dell’Umanità, e nell’Universo che ci circonda. La nostra coscienza lo invoca nei momenti più solenni di dolore e di gioia. (G. Mazzini)

Ecco cosa accadde oggi qualche anno fa

1963 – Disastro del Vajont. È un tranquillo mercoledì autunnale a Longarone, piccolo centro della valle del Vajont (nel bellunese), con tutti gli abitanti raccolti nelle case e nei bar davanti alla TV, per il match di Coppa dei Campioni tra il grande Real Madrid di Puskas e Di Stefano e gli scozzesi dei Glasgow Rangers. Passate le 22 succede qualcosa 200 metri più su che mette in allarme il guardiano della diga: un pezzo del Monte Toc sta franando, ma nessuna comunicazione arriva a valle.

1960 – Primo romanzo di Sciascia. “Io ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l’umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà”. Così il padrino don Mariano si rivolge al capitano Bellodi nel passaggio chiave de Il giorno della civetta, romanzo d’esordio dello scrittore.

Sei nato il 9 ottobre? Ecco le caratteristiche del tuo nome

I nati il 9 ottobre hanno la capacità di guardare dentro la vita e gli avvenimenti di coloro che li circondano con occhio attento e critico. Sono però persone che tendono a usare più il cuore che la testa, e che tengono in grande considerazione le qualità umane. Non di rado sono individui molto attraenti, in grado di esercitare sugli altri un forte magnetismo.

Le celebrità nate il 9 ottobre

1940 – Nasceva oggi John Lennon. Icona culturale senza tempo e figura simbolo dei movimenti giovanili pacifisti nel mondo, John Lennon resta una colonna portante della storia della musica.

1973 – Caparezza. Pugliese doc, di Molfetta (nel barese), è famoso come cantautore e rapper, tra i più apprezzati della sua generazione.

1964 – Guillermo del Toro. Regista messicano tra i più quotati e maestro dell’horror, il suo cinema è un misto di poesia e inquietudine, popolato di bambini, mostri e insetti.

Scomparsi il 9 ottobre

1978 – Jacques Brel. Tra i maggiori compositori del Novecento, la forza evocativa dei suoi testi ha ammaliato innumerevoli star della musica di ieri e di oggi.

1974 – Oskar Schindler. “Chiunque salva una vita salva il mondo intero.” è scritto nel Talmud babilonese, testo sacro dell’Ebraismo.