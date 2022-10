Ritardi nella nomina dei medici in Cilento: Codacons chiede chiarimenti

Carenza di medici di base nel comprensorio del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. A seguire il caso è il Codacons Cilento, attraverso il responsabile Bartolomeo Lanzara. In particolare si registrano ritardi per la sostituzione dei medici di base. Una volta che uno di loro va in pensione ci sono tempi lunghi per la sostituzione. Ciò di fatto lascia le comunità senza un servizio essenziale.

Carenza medici di base in Cilento: le proteste

Una situazione che ha innescato non poche polemiche negli anni. Ecco perché è intervenuta l’associazione con una lettera di richiesta di chiarimenti urgenti indirizzata al Presidente della Regione Campania e al nuovo direttore generale dell’Asl il dott. Gennaro Sosto. Chiesti lumi sulla carenza di medici di base e sulle difficoltà di sostituzione.

Le richieste del Codacons

«Da anni i Mass Media e i cittadini ci segnalano disagi legati alla carenza i ritardi delle nomine dei medici di base nei comuni dell’area Parco – spiega Bartolomeo Lanzara – . Quindi da anni assistiamo a petizioni di cittadini e denunce dei sindaci del territorio. Una situazione divenuta, nel tempo, ormai insostenibile da parte dei cittadini residenti drammaticamente peggiorata dalla pandemia in atto e dalla carenza di personale medito negli ospedali del territorio e dalla chiusura di molte guardie mediche» .

«L’area a sud della provincia di Salerno è composta di tanti piccoli paesi con una elevata popolazione anziana – sottolinea Lanzara – . Quindi, soffre più di altri territori perché gli abitanti sono molto distanti dai centri ospedalieri territoriali e devono fare i conti con una viabilità carente, soprattutto nei mesi invernali, quasi impraticabile perché soggetta a gravi fenomeni di dissesto idrogeologico che isolano, per giorni, alcune comunità creando gravi disagi, soprattutto, alla popolazione anziana».

Di qui la richiesta di chiarimenti urgenti e di un piano della programmazione sanitaria territoriale. «Inoltre ho chiesto quali sono le carenze nel distretto sanitario dell’area in oggetto», ha detto Lanzara.