Ottobre Rosa: a Laurito appuntamento con la prevenzione

Il Comune di Laurito in campo per la prevenzione in occasione dell’Ottobre Rosa. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Speranza, ha deciso di aderire all’iniziativa con la finalità di garantire campagne di prevenzione dedicate alle donne.

Ottobre rosa: l’iniziativa

In tutto il mondo Ottobre si tinge di rosa per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione nella lotta al tumore del seno o di altre patologie femminili. Diverse associazioni, come la Lilt, partecipano all’iniziativa, insieme ad enti pubblici, strutture di ricerca, ecc… Durante tutto il mese si svolgono vari appuntamenti, da incontri per parlare di salute a visite gratuite. Anche le ferrovie hanno promosso iniziative in tal senso, così come l’Asl Salerno.

La campagna di prevenzione a Laurito

Nel caso di Laurito, l’Ente, in collaborazione proprio con l’Asl, in occasione dell’Ottobre Rosa ha deciso di acquisire adesioni per poter organizzare uno screening gratuito di prevenzione: pap test, mammografia ed ecografia, dedicato alle donne in età compresa tra 25 e 64 anni.

Gli interessati, dunque, potranno rilasciare le proprie generalità per l’inoltro della richiesta di prenotazione recandosi presso la Biblioteca Comunale dalle ore 9 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì, o chiamando al numero 0974954113.

Negli ultimi anni la ricerca sui tumori femminili, grazie anche alle donazioni e alle sempre più frequenti campagne di sensibilizzazione, ha fatto passi da gigante. Ma non bisogna fermarsi e la prevenzione risulta un’arma importantissima.