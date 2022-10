Cari energia: minimarket di Sala Consilina chiude frigo e congelatore

I costi dell’energia hanno raggiunto prezzi esorbitanti. Un problema per le famiglie che in questi giorni stanno riscontrando i rincari, ma soprattutto per le attività commerciali e le imprese. Sono questi, infatti, a subire i problemi maggiori per l’aumento dei costi di luce e gas.

Aumenti dei costi dell’energia: la scelta di un mini market di Sala Consilina

Così capita sempre più spesso che qualcuno decida di abbassare la saracinesca e porre fine alla propria attività per evitare di non lavorare unicamente per pagare le tasse o addirittura di rimetterci.

Accade qualcosa di simile anche a Sala Consilina dove il titolare di un minimarket ha deciso di spegnere i frigoriferi e i congelatori per ridurre i costi dell’energia.

Il commento

“Purtroppo i rincari dell’energia e questa grande crisi che stiamo attraversando – spiega Pina Mattiacci, titolare del Minimarket LE Gemelle – mi hanno portato a fare delle scelte aziendali per economizzare i costi. Quindi, mi scuso con i miei clienti se lunedì mattina troveranno queste scritte affisse sul murale e su un congelatore!”.

Parole di grande rammarico da parte della titolare dell’attività: “Attrezzature acquistate con sacrifici e ora invece costretta a spegnerli e vi dico che manca quasi il loro rumore, ormai erano di compagnia al mio udito!”

E conclude: “Spero di poterli riaccendere presto! E voglio farmi e fare un incoraggiamento ai miei colleghi di partita iva! Anni di sacrificio non possono andare in fumo cosi!“.