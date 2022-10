Salernitana-Hellas Verona: le probabili formazioni dell’Arechi

Dopo la rifinitura di rito tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta in Serie A, nel pomeriggio di oggi, all’Hellas Verona di Cioffi. Allo stadio Arechi, infatti, i campani tornano in campo attesi, alle ore 15:00, dall’intreccio con i veneti. La gara valevole per la nona giornata di Serie A sarà diretta da Davide Ghersini di Genova.

Le probabili formazioni di Salernitana- Hellas Verona

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Lovato; Candreva, L. Coulibaly, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi; Bonazzoli, Piatek. Allenatore: Nicola.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Lazovic, Tameze, Veloso, Doig; Hrustic, Verdi; Henry. Allenatore: Cioffi.

I convocati granata

Al termine della seduta di rifinitura il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Hellas Verona.

PORTIERI: De Matteis, Fiorillo, Sepe;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Maggiore, Mazzocchi, Radovanovic, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.

Le parole di Davide Nicola

“Quella di domani è una partita in cui non vogliamo sbagliare nell’atteggiamento per dimostrare di essere competitivi. Dobbiamo avere grande caparbietà e capacità di essere uniti. La partita di Sassuolo deve servire per farci capire che giocando in quel modo non raggiungiamo i nostri obiettivi e non rappresentiamo nel modo giusto i nostri tifosi. Dobbiamo riscoprire determinati valori che non devono mai essere abbandonati come l’umiltà e l’equilibrio. In settimana abbiamo lavorato con grande piacere e volontà”.

I precedenti del match

Sarà il terzo confronto in massima serie tra Salernitana e Verona quello in programma domenica alle 15:00 allo “Stadio Arechi”. Il Verona è una delle sole cinque squadre contro cui la Salernitana è imbattuta in Serie A – tra queste, solo contro Bari (quattro) e Venezia (quattro) i campani contano più precedenti nella competizione rispetto ai veneti (due incroci, entrambi lo scorso campionato).

Lo stato di forma delle due squadra

La Salernitana non vince da cinque gare di campionato (3N, 2P) e nelle quattro più recenti ha incassato sempre almeno due reti: mai nella sua storia in Serie A ha subito più di una rete per cinque partite consecutive.

Il Verona ha raccolto cinque punti in questa Serie A (1V, 2N, 5P). Non accadeva dal 2015/16 che gli scaligeri ne centrassero così pochi dopo le prime otto gare giocate. In quell’occasione rimasero tali anche dopo la nona partita nel torneo, che chiusero con la retrocessione.

Il Verona subisce gol da 15 partite di Serie A, l’ultima volta che ne ha concessi per più incontri consecutivi nel massimo campionato è stata nell’ottobre del 2015, con Andrea Mandorlini in panchina (17 sfide in quell’occasione).

Pillole sulla gara

Krzysztof Piatek ha segnato il suo ultimo gol su azione in Serie A proprio contro il Verona lo scorso 6 marzo quando vestiva la maglia della Fiorentina; inoltre, il polacco ha realizzato due reti, in totale, contro gli scaligeri nel torneo e soltanto contro Frosinone (3) e Atalanta (4) ne conta di più nella competizione. Inoltre a Krzysztof Piatek (30) manca un gol per raggiungere Zbigniew Boniek (31) al terzo posto tra i migliori marcatori polacchi in Serie A.

Grigoris Kastanos ha segnato, su punizione, il suo unico gol in Serie A proprio contro il Verona il 9 gennaio 2022 (2-1 per la Salernitana il risultato finale e gol decisivo del centrocampista) diventando il primo cipriota a trovare la rete nel massimo campionato italiano.

Infine Matteo Lovato ha esordito con la maglia del Verona in Serie A il 18 luglio 2020 contro l’Atalanta e con gli scaligeri ha giocato complessivamente 25 partite nel torneo.