Tribunale di Vallo della Lucania: arriva nuovo personale

Nuovo personale in arrivo presso il Tribunale di Vallo della Lucania. È quanto emerge dopo una interrogazione presentata nei mesi scorsi dalla parlamentare del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti, oggi non rieletta in Senato. Il Ministero della Giustizia ha garantito nuove assunzioni e piante organiche più flessibili per i presidi di giustizia considerati meno efficienti, quale appunto il Tribunale di Vallo della Lucania.

Tribunale di Vallo della Lucania: le novità

La carenza di personale è un problema atavico per il palazzo di giustizia vallese. Da tempo le criticità sono segnalate dagli operatori del settore.

“Il tribunale di Vallo della Lucania è all’attenzione del ministero della giustizia, come anche altri tribunali delle aree interne – ha evidenziato Anna Bilotti – soprattutto per quanto riguarda la gestione del personale amministrativo ma anche per la disponibilità di magistrati. Sono lieta di constatare questa sensibilità del ministro della giustizia confermata dalla risposta ad una mia interrogazione sul caso“.

Quindi l’annuncio: “Grazie ai fondi del PNRR, sono in atto nuove assunzioni di personale amministrativo a completamento delle piante organiche e non solo. Con il decreto del 23 marzo 2022, tramite le nuove piante organiche flessibili, sono stati assegnati al distretto di Salerno 5 nuovi magistrati proprio per fare fronte e situazioni di difficoltà operative negli uffici dei diversi territori“.

E conclude: “Auspico a questo proposito che tribunali periferici come quello di Vallo della Lucania possano trarre beneficio da queste misure per garantire ai cittadini delle aree interne il pieno diritto ad una giustizia efficiente e veloce.“