Servizio mensa a Castellabate: agevolazioni per 29 famiglie

Novità per le famiglie di Castellabate i cui bambini usufruiscono del servizio mensa. L’amministrazione comunale del centro cilentano, infatti, ha approvato agevolazioni per la refezione scolastica.

Agevolazioni per il servizio mensa a Castellabate: le novità

Nello specifico 29 famiglie di Castellabate avranno la possibilità di usufruire di sconti fino all’esenzione totale del costo della mensa. Quest’ultima opportunità è destinata a 7 nuclei familiari. Altre 22, invece, potranno godere di agevolazioni al 50%. Le novità entreranno in vigore da lunedì 10 ottobre per i nuclei familiari che rispondono ai requisiti previsti dall’Ente.

Il commento

«La nostra amministrazione sarà sempre attenta e proiettata ad aiutare le persone in difficoltà soprattutto in un momento storico così difficile come quello attuale. Già da lunedì 10 Ottobre queste famiglie potranno godere delle agevolazioni per il servizio mensa a Castellabate», dichiara il sindaco Marco Rizzo.

“Grazie anche all’ufficio preposto siamo riusciti a garantire il servizio di refezione scolastica già dai primi di Ottobre e a distanza di una settimana soltanto le relative agevolazioni tariffarie per gli aventi diritto” afferma l’assessore Marianna Carbutti.

Il micronido

Intanto è pronto ad essere attivato anche il servizio micronido. C’è tempo fino al prossimo 15 ottobre per presentare domanda di iscrizione. Il servizio è riservato ai bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi.