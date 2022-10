Lotta al randagismo, al via la campagna di sterilizzazione nel Comune di Polla

Al via la campagna di sterilizzazione gratuita per i cosiddetti «cani padronali» nel Comune di Polla. Cani, cioè, che hanno la certezza di trovare, ogni notte, un rifugio e una ciotola piena, godendo dell’affetto e delle coccole dei padroni.

Campagna di sterilizzazione dei cani volta al contrasto del randagismo, ecco le disposizioni del Comune di Polla

La sterilizzazione avverrà presso veterinari, liberi professionisti, finanziata con un contributo regionale, ma vediamo di cosa si tratta nello specifico.

Sempre più Comuni, avviano campagne di sterilizzazione e microchippature al fine di contrastare il fenomeno del randagismo e degli abbandoni che, sempre più spesso, si verificano in diversi Comuni del Cilento Diano e Alburni, e non solo.

L’amministrazione comunale di Polla, guidata dal sindaco Massimo Loviso, intende ridurre il numero di animali vaganti e mette in atto iniziative volte al contrasto del randagismo e a sensibilizzare quante più persone per migliorare il rapporto uomo/cane.

In particolare, l’obiettivo fissato è quello di sterilizzare il numero massimo di animali ammessi al contributo economico da parte dell’Ente pari a 24 femmine e 11 maschi animali per un totale di € 5.900,00, finanziati con contributo regionale.

Le modalità per accedere al servizio

Per l’accesso alla sterilizzazione, è obbligatoria la registrazione degli animali presso l’anagrafe canina con relativa microchippatura. Il servizio è, altresì, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Polla.

La richiesta potrà essere avanzata per un solo animale per ciascun nucleo familiare e dovrà essere redatta su apposito modulo presentata a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.polla@asmepec.it

Tutta la documentazione è possibile reperirla sul sito del Comune nella sezione Albo Pretorio scaricando l’allegato contenuto nel documento di consultazione, oppure rivolgendosi presso gli Uffici Comunali per qualsiasi informazione.

I veterinari che aderiscono all’iniziativa, professionisti accreditati e incaricati all’attuazione del piano sono la Dott.ssa Mancuso, la Dott.ssa Morgia, la Dott.ssa Salluzzi e la Dott.ssa Utizi.

Come avviene la sterilizzazione

L’intervento di sterilizzazione nel cane femmina, viene eseguito in anestesia gassosa in due differenti modalità: laparotomia e/o in laparoscopia. Per il cane maschio, avviene mediante una sedazione e una seguente anestesia generale.

Successivamente, dopo la presentazione della domanda, l’Ufficio competente inoltrerà la domanda per l’autorizzazione che il cittadino dovrà esibire al Medico veterinario per la prestazione (previo appuntamento).

Si ricorda che la mancata sterilizzazione del cane e la conseguente gravidanza può comportare aborti forzati, patologie uterine, tumori; conseguente abbandono dei cucciolo, l’aumento quindi di cani nei canili e aumento delle spese per i Comuni.