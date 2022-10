La Gelbison non sbaglia più: battuto anche il Foggia

Nel settimo turno del girone C di Serie C ancora una vittoria per la Gelbison che supera anche il Foggia, dopo i successi con Cerignola e Taranto. Allo Stadio Marcello Torre di Pagani i cilentani di mister De Sanzo, scesi in campo in Coppa Italia in settimana contro la Turris, si impongono per 2 a 0.

Gelbison-Foggia: la gara

Nelle fasi iniziali i rossoneri di mister Gallo si fanno vedere al 4′ con Ogunseye e con Petermann al 9′ ma il parziale non cambia. Per i locali, invece, al 10′ ci prova Faella ma Nobile fa buona guardia. La gara resta bloccata senza grosse emozioni fino alle battute finali della prima frazione quando Petermann chiama in causa D’Agostino, si torna negli spogliatoi dunque sullo 0-0 di inizio gara.

Nella ripresa però l’equilibrio del match si spezza al 52′ quando Faella, servito da Nunziante, trova il varco giusto nella difesa avversaria che vale il momentaneo 1-0. I padroni di casa continuano a premere sull’acceleratore e Gilli di testa trova il raddoppio, su assist di Fornito da palla da fermo, al 65′. Nel finale di gara i ragazzi di mister De Sanzo resistono alla pressione ospite portando a casa tre punti importanti che proiettano la Gelbison, che da tre gare non subisce reti, a quota 11 punti mentre il Foggia resta a quota 4. Nel prossimo turno i cilentani affronteranno in trasferta l’Acr Messina.

Il tabellino

GELBISON: D’Agostino B., Bonalumi S., Correnti M. R. ( 30′ st Onda A.), De Sena C. (18′ st Sorrentino L.), Faella A. (17′ st Statella G.), Fornito G. (42′ st Savini G.), Gilli M., Graziani V., Loreto C., Nunziante C., Papa S.. A disposizione: Cannizzaro F., Vitale S., Citarella F., Di Fiore G., Marong B., Mesisca G., Onda A., Paoloni F., Sane A., Savini G., Sorrentino L., Statella G.

FOGGIA: Nobile T., Di Noia G. (40′ st Chierico L.), D’Ursi E. (14′ st Iacoponi D.), Garattoni A., Nicolao G., Odjer M., Ogunseye R. (28′ st Tonin R.), Papazov T., Petermann D. (27′ st Frigerio M. R.), Schenetti A. (13′ st Peschetola L.), Sciacca G.. A disposizione: Illuzzi F., Raccichini M., Chierico L., Frigerio M. R., Iacoponi D., Leo D., Peralta D., Peschetola L., Rizzo A., Tonin R.

Reti: al 7′ st Faella A. (Gelbison) , al 20′ st Gilli M. (Gelbison) .

Ammonizioni: al 8′ st Faella A. (Gelbison) al 26′ pt Petermann D. (Foggia), al 26′ st Di Noia G. (Foggia).