Coppa Italia Serie C: Gelbison fuori con la Turris

Dopo il buon momento vissuto in campionato, dove sono arrivate due vittorie con Taranto e Cerignola, la Gelbison perde con la Turris. La sfida delle ore 15:00, valevole per il cammino nella Coppa Italia di Serie C, ha visto la vittoria di misura nel finale del club napoletano, inserito come i cilentani nel gruppo C di terza serie.

Coppa Italia di Serie C: la Turris supera la Gelbison

In casa rossoblù, per il match dello stadio “Amerigo Liguori, di Torre del Greco, mister Fabio De Sanzo, subentrato a Gianluca Esposito, mischia le carte, come il suo collega Pasquale Padalino sulla panchina della Turris, dando spazio a chi nelle ultime gare aveva giocato meno. In porta spazio a Vitale con Onda, Marong, Loreto, Paoloni, Mesisca, Citarella, Savini, Statella, Sane e Sorrentino come giocatori di movimento. Gara bloccata con le due squadre a duellare tornando negli spogliatoi senza reti, inchiodate sul parziale di inizio gara. La musica sembra non cambiare anche nella ripresa quando l’inerzia del match viene spezzata al 93′ dalla rete di Giannone che regala il successo per 1-0 al team corallino. Il passaggio del turno consentirà ora alla Turris di giocare contro l’Avellino, la prossima fase di Coppa Italia. La gara si disputerà in casa degli irpini allo stadio Partenio. La Gelbison proverà a riscattarsi in campionato sabato contro il Foggia.

Il tabellino

Marcatori: 93′ Giannone (T)

Turris (4-3-3): Fasolino; Ercolano, Aquino (84’ Manzi), Boccia, Contessa; Nocerino (55’ Gallo), Finardi, Invernizzi (84’ Haoudi); Stampete (55’ Santaniello), Longo, Di Franco (65’ Giannone). A disposizione: Donini, Perina, Acquadro, Taugourdeau, Leonetti, Maniero, Rizzo. Allenatore: Padalino

Gelbison (3-5-2): Vitale; Marong, Onda (75’ Nunziante), Loreto; Mesisca (90’ Bonalumi), Statella, Citarella, Savini (75’ Correnti), Paoloni (59’ Graziani); Sorrentino, Sane (59’ Di Fiore). A disposizione: D’Agostino, Cannizzaro, Gilli, Papa, De Sena, Fornito, Faella. Allenatore: De Sanzo

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari

Ammoniti: Mesisca, Vitale (G)