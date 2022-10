Novità sulla crisi d’impresa, domani un convegno a Vallo della Lucania

L’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vallo della Lucania in collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre- Agenzia Editoriale, organizzano un convegno.

Nello specifico, il convegno verterà sulle novità sulla crisi d’impresa e procedure minori- ruolo dell’OCC e dei professionisti. L’appuntamento è per domani, sabato 8 ottobre alle ore 09:00, presso la Sala Conferenze del Consorzio Irriguo in Via Zaccaria Pinto, 19.

Ecco il programma completo del convegno a Vallo della Lucania

Alle ore 09:00 introduzione e saluti

Dott. Carmine Santangelo (Presidente ODCEC di Vallo della Lucania)

S. E. Mons. Ciro Miniero, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania

Dott. Gaetano De Luca– Presidente Tribunale di Vallo

Dott. Antonio Sansone– sindaco di Vallo della Lucania

Avv. Francesco Chirico- Presidente Consorzio Irrigo di miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania

Gli interventi al convegno a Vallo della Lucania

Dott. Nicola Graziano con: La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Presidente F.F. Tribunale delle imprese Napoli.

Prof Francesco Fiammanó con: Il ruolo dei professionisti per la gestione della crisi d’impresa. Ordinario di Diritto Commerciale- Vice Presidente del Consiglio Presidenza Corte dei Conti, Esperto Giuridico relativo alla disciplina della revisione legale.

Dott. Giulio Pernisi con: Il Risanamento delle imprese sotto soglia fra composizione negoziata e sovraindebitamento. Dottore Commercialista, esperto in crisi d’impresa.

Dibattito e conclusioni.

Alle ore 13:00 un momento conviviale

Sarà offerto un aperitivo a buffet per l’inaugurazione della nuova sede ODCEC di Vallo della Lucania. L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale e consentirà di maturare un credito per ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 5 CFP.

La partecipazione è gratuita e non c’è necessità di prenotare.

Cos’è l’occ

Il nuovo codice della crisi d’impresa, si pone l’obiettivo di rendere più efficaci le procedure e di consentire il salvataggio delle imprese in crisi, laddove possibile, ovvero di ricavare la maggiore soddisfazione per i creditori e per fare questo da un lato definisce lo stato di crisi, dall’altro introduce un istituto del tutto nuovo, una composizione assistita della crisi stessa.

L’organismo di composizione della crisi è un Ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine di fare fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.