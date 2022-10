Italia al Centro con Toti: a Capaccio Paestum nuovo coordinatore

Il centro-destra si riorganizza anche in Provincia di Salerno. A Capaccio Paestum Italia al Centro con Toti ha nominato il nuovo coordinatore cittadino. Si tratta di Luigi Marino, pronto a portare avanti il percorso tracciato da Teresa Basile, candidata al parlamento alle ultime elezioni politiche.

Italia al Centro con Toti: le novità a Capaccio Paestum

“Dopo il proficuo lavoro svolto da Teresa Basile negli ultimi due anni ricoprendo l’incarico di Commissario Pro tempore – sottolinea il Coordinatore Provinciale di Italia al Centro con Toti, Luigi Cerruti – oggi le redini del Partito a Capaccio vengono affidate nelle mani del Dott. Luigi Marino. A Teresa Basile, anche nostra candidata alle ultime competizioni politiche – conclude Cerruti – va il ringraziamento per il lavoro fatto dall’intera Segreteria Provinciale nella quale continuerà a svolgere gli incarichi già affidati”.

Il nuovo coordinatore

Sempre nell’ottica della riorganizzazione della sua macchina territoriale, Italia al Centro con Toti ha ritenuto di nominare come coordinatore a Capaccio Paestum Luigi Marino, da oltre 40 anni in politica. Si tratta di una persona descritta come “di indiscusse esperienze da amministrativista a livello nazionale. Al Dott. Marino di Capaccio il Coordinamento Provinciale di Italia al Centro con Toti augura un buon lavoro per raggiungere insieme a noi, ed al Centrodestra, traguardi sempre più prestigiosi”, si legge in una nota.