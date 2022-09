Intervista a Teresa Basile, candidata alla Camera nella lista Noi Moderati nel Centrodestra

Teresa Basile Candidata alla Camera nella Lista Noi Moderati nel Centrodestra, originaria di Napoli e in controtendenza, trasferita nel Cilento ad Ogliastro per seguire la famiglia da giovanissima,oggi risiede a Capaccio Paestum, perchè qui ha trovato l’amore, ha una famiglia “normale” una figlia 18 anni e un bimbo di 10.Sono un insegnate “supplente precaria”, perchè da ragazza non ho voluto fare mai una valigia per insegnare al Nord, sono una “ suddista” e credo che per il Sud bisogna combattere tanto per cercare di equiparare le differenze di stile di vita, dobbiamo sfruttare al massimo i fondi destinati a noi, non ci devono essere differenze tra Nord e Sud , ma abbiamo avuto qui una malapolitica da più di trenta anni.

Questa è la sua prima esperienza Politica?

Si,è la mia prima esperienza politica da candidata , di solito si parte da una candidatura al consiglio comunale a salire, ma il mio Partito Italia al Centro con Toti ha deciso così per me.

In passato da giovane ho rivestito ruoli importanti , partendo dalla gavetta, facendo tutto ciò che i giovani fanno quando si affacciano alla politica partitica, ho appeso manifesti con il secchio e scopa,anche quando pioveva, poi sono cresciuta politicamente, ero membro di vari direttivi giovanili anche del direttivo provinciale Giovani di Forza Italia nel 96, ho fatto tanta, ma tanta scuola politica di partito, non mancavo a nessun convegno, nessun incontro, sempre presente e per le ragazze era raro all’epoca affacciarsi alla politica, per me è passione tramandata, ereditata.

Di cosa si occupa nel direttivo provinciale di Italia al Centro con Toti?

L’incontro casuale con Luigi Cerruti segretario provinciale , mi ha fatto subito capire, che il progetto di Toti era la svolta da seguire, ero ferma da un pò, mi ero dedicata ai miei figli abbandonando la militanza politica, da più di tre anni collaboriamo, mi occupo di comunicazione , sono delegata alla pubblica istruzione, e da più di un anno commissaria cittadina di CapaccioPaestum. Il nostro motto è lavoriamo per no,per voi, assolutamente non per l’io.

Chi sono i Noi Moderati?

I Noi Moderati sono un unione di quattro forze moderate in un unico simbolo ma senza perdere l’ identità partitica di ognuno. Infatti in un cerchio ci sono i due cerchi che rappresentano i nostri simboli e Leader Lupi,Toti, Brugnaro e Cesa, questa volta a differenza delle scorse politiche si sono messi in gioco tutti, senza cercare, qui e lì i seggi sicuri dagli alleati,il Senatore Quagliariello nostra guida a Salerno, il suo lo ha ceduto per candidare qui tutte persone del territorio. Non ci chiamate Centro ci offendete visto i balletti altrove.

Cosa farebbe se dovesse diventare Deputata?

Non mi aspetto assolutamente di diventare deputata il 26 Settembre , dormo tranquilla, ma credo che i Noi Moderati , anche a Salerno portebbero farcela, abbiamo candidature forti all’uninominale con Giuseppe Bicchielli, a Salerno, ma abbiamo candidature forti anche alla Camera con me e al Senato,nelle liste, i sondaggi sono favorevoli, tengo a precisare che dobbiamo raggiungere il famoso 3% ,stiamo correndo come pazzi anche sugli autobus,facciamo gazebo in tutta la provincia ,incontri pubblici e privati, tornando a noi, ai nostri eletti porterei proposte per la scuola 360° ma la prima è quella di fare aumentare le ore di educazione civica in tutte le scuole di ogni ordine e grado, perchè oggi c’è un ignoranza in tal senso, molte persone non sanno il nome del Presidente della Repubblica , non conoscono le funzioni della Camera e Senato e cosa fa il governo, non conoscono la nostra Costituzione e per questo non vanno a votare.

La pandemia ci ha dato la botta finale con le chiusure forzate nelle scuole ,la DAD,non ha funzionato per tutti, però ha messo in evidenza le vere divergenze sociali e culturali campane, e le chiusure in più in Campania hanno fatto crollare le percentuali in favore dei nostri scolari, lo dimostrano i risultati delle prove INVALSI.

Teresa Basile

Candidata Camera Noi Moderati

Collegio Plurinominale Campania 2 Salerno -Avellino

