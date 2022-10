Studenti svizzeri a Padula per una settimana di studio

Dalla Svizzera a Padula per una settimana di studio che si concluderà il prossimo 8 ottobre.

Dalla Svizzera a Padula: l’iniziativa

Protagonisti 50 studenti del liceo artistico Freudenberg di Zurigo. Prevista la lavorazione della pietra nell’antica Spezieria del complesso certosino di Padula.

Gli allievi, oltre ad avere l’opportunità di acquisire la conoscenza del materiale e delle tecniche di lavorazione, svilupperanno e realizzeranno individualmente un rilievo in pietra. Questo andrà a comporre un imponente monumento, chiamato la “Porta Sdraiata”, da installare in modo permanente davanti all’ingresso della Certosa di Padula.

I commenti

«Gli studenti – riferisce l’insegnate di scultura, Bernhard Giger – hanno progettato l’opera facendo fanno riferimento alle forme e alle tradizioni di molte imponenti porte a cassetta di vari edifici sacri. Ogni ‘cassetta’ della ‘Porta Sdraiata’ conterrà un rilievo in pietra disegnato dagli studenti. L’opera finale deve simboleggiare ‘Una porta spirituale del monastero’».

Nella settimana a Padula gli alunni del liceo artistico Freudenberg di Zurigo, grazie ai docenti Bernhard Giger, Franz Blaser, Antonio Graziano e Antonino Giannusa, stanno anche affrontato la storia e la costruzione della Certosa di Padula.

Il seminario rappresenta un’opportunità anche per Padula e la Certosa, come sottolinea la sindaca di Padula, Michela Cimino: «È un’occasione importante per creare una sinergia con attori internazionali, per valorizzare e far conoscere il nostro patrimonio artistico e culturale. Ma è anche un’iniziativa che conferma la tradizione padulese della lavorazione della pietra».