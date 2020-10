A Padula, al via il vernissage “La Pittura di Pietra” di Enrico Pinto

L’Associazione di Promozione Turistica, ArteM, con il Patrocinio del Comune di Padula, presenta il Vernissage di Enrico Pinto “LA PITTURA DI PIETRA“. L’esposizione si inserisce in un ciclo di mostre che per primo il Comune e l’assessore alla cultura Filomena Chiappardo, hanno fortemente voluto e sostenuto, dando spazio alla creatività dei talenti del territorio. L’esposizione sarà realizzata all’interno delle Magnifiche sale delle Derrate della Certosa di San Lorenzo in Padula, uno dei Grandi Attrattori culturali della Regione Campania.

L’idea nasce da un incontro con l’artista Enrico Pinto, che ha aperto le porte del suo “Atelier”, e affascinati dalla sua arte si è dedicato questo progetto di allestimento. L’artista-artigiano all’interno del suo laboratorio sito in Padula, realizza manufatti artistici e oggettistica in pietra e in marmo. Opere di grande valore che appaiono sovente affini alla pittura, seguendo i canoni del disegno e dell’armonia mediante l’accostamento dei naturali colori marmorei.

La giornata inaugurale dell’esposizione sarà Domenica 18 Ottobre alle ore 17:00, con ingresso gratuito. L’apertura è prevista per tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00 per un periodo che va dal 18 Ottobre al 2 Novembre, con prenotazione obbligatoria.

Durante la visita il palato sarà allietato da prodotti biologici di altissima qualità, gentilmente offerti dalle aziende Terre e Tradizioni e Sicilia Bio, partner dell’associazione ArteM in quanto attori che si adoperano per la valorizzazione del nostro territorio, salvaguardandone 1’integrita anche dal punto di vista naturalistico.

Inoltre si ringraziano l’Azienda Manufatti Monzillo e Cometa Società Cooperativa, per aver creduto nell’importanza dell’iniziativa; l’agenzia Pubblicitaly di Padula per la cura e l’attenzione nel realizzare tutto il materiale pubblicitario, strumento indispensabile per la conoscenza del Vernissage. In rispetto alle norme vigenti in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19 a gli ambienti espositivi é ammesso un numero massimo di 15 persone per volta, si ricorda l’0bbligo di indossare la mascherina, e mantenere il distanziamento.

