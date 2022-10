Sp69 a Laurino, al via i lavori

Viabilità sul territorio della Provincia di Salerno, novità per il Cilento interno. L’Ente di palazzo Sant’Agostino, infatti, ha annunciato la consegna dei lavori di miglioramento di alcuni tratti della sovrastruttura stradale della SP69 a Laurino. L’intervento, ricadente nel comune di Laurino, interessa la provinciale e alcune strade limitrofe, in particolare al Km 0+000, per un importo netto di euro 56.622,02.

Lavori sulla Sp69 a Laurino: i dettagli

A spiegare le opere in programma è il presidente della Provincia: “L’intervento – dichiara Michele Strianese – viene consegnato in queste ore e prevede la pulizia di cunette e zanelle, la risagoma e il rifacimento della pavimentazione a tratti saltuari in conglomerato bituminoso a caldo e successiva rullatura”.

Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola.

“La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità”, dice Strianese. Infatti la Sp69 a Laurino è soltanto una delle strade su cui sono in corso interventi di manutenzione. Si lavora anche su altre arterie.

Purtroppo, però, spesso si tratta di opere tampone, che non risolvono del tutto le numerose criticità della rete viaria provinciale che soprattutto nelle aree interne risulta spesso compromessa.