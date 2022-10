Diabete: ecco i consigli per chi soffre di questa patologia

La maggior parte delle persone con diabete deve tenere un diario per registrare i livelli di zucchero nel sangue e presentarli a un medico o un infermiere per informazioni sulla regolazione delle dosi di insulina o sui farmaci ipoglicemizzanti orali. Molte persone con diabete imparano ad aggiustare le proprie dosi di insulina da sole secondo necessità. Alcune persone con diabete di tipo 2 lieve o precoce possono essere ben controllate con uno o due farmaci, ma possono essere in grado di controllare i livelli di zucchero nel sangue con bastoncini di dito relativamente rari.

Conosci i sintomi del diabete

I sintomi possono essere meno pronunciati nel diabete di tipo 2. In molti casi non ci sono sintomi precoci (asintomatici) e il diabete di tipo 2 può essere diagnosticato anni dopo l’esordio, quando sono già presenti complicazioni diabetiche (come mani e/o piedi, visione offuscata e altri sintomi variabili, a seconda sull’organo colpito).

Per questo motivo un controllo regolare della glicemia è molto importante a qualsiasi età, in quanto è l’unico modo per fare una diagnosi precoce nei casi suscettibili, per iniziare il trattamento come indicato da un diabetologo, per contrastare l’insorgenza di complicanze o la loro evoluzione. quando esiste già. Le complicanze diabetiche croniche a carico di vari organi (retinopatia, neuropatia, nefropatia, complicanze cardiovascolari, piede diabetico, ecc.) rappresentano un reale pericolo di diabete poco controllato o addirittura non diagnosticato.

Le persone con diabete devono indossare o portare sempre con sé un certificato medico (un braccialetto o un’etichetta) per avvisare gli operatori sanitari del loro stato di diabete. Queste informazioni consentono agli operatori sanitari di avviare rapidamente un trattamento salvavita, soprattutto in caso di traumi o disturbi dello stato di coscienza.

Cerca un aiuto professionale se i sintomi peggiorano

Prima è la diagnosi, meglio è. Il trattamento del diabete non solo migliora la qualità della vita, ma riduce anche i rischi e le conseguenze di alcuni pericoli. Pertanto, se sei spesso stanco e/o russare rumorosamente durante il giorno, non tardare a consultare un medico. Il tuo partner osserva spesso che hai una respirazione irregolare durante il sonno e che salti fuori dall’apnea notturna. Prendilo sul serio.

Gli effetti collaterali del diabete più comuni associati alla lixisenatide sono nausea, vomito, mal di testa, diarrea e vertigini. L’ipoglicemia è un altro effetto collaterale comune nei pazienti trattati con lixisenatide e altri farmaci antidiabetici come sulfoniluree e/o insulina basale. Inoltre, negli studi clinici sulla lixisenatide sono state riportate gravi reazioni di ipersensibilità, inclusa l’anafilassi.

L’esperienza angosciante dei pazienti con AOS è spesso lunga. Molte persone si ammalano per mesi prima di consultare un medico. Tuttavia, anche con un pronto intervento medico, l’apnea ostruttiva del sonno potrebbe non essere necessariamente rilevata immediatamente. Pertanto, per tutti coloro che soffrono di stanchezza cronica o addirittura russano, offriamo un consiglio urgente: consultare tempestivamente il medico e chiarire cosa sta succedendo a monte del problema. Alcune persone sospettano che possa essere apnea ostruttiva del sonno!