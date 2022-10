Roccadaspide punta sul risparmio energetico. Sono in corso interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Gli interventi sono realizzati grazie al contributo ministeriale di 70mila euro destinato a questo tipo di opere. In alcuni punti della città dei corpi illuminanti sono già stati installati. Per tutti c’è una illuminazione con la tecnologia Led.

Opere di efficientamento e risparmio energetico a Roccadaspide: i dettagli

Soddisfazione da parte della giunta comunale di Roccadaspide, retta dal sindaco Gabriele Iuliano. L’ente, infatti, grazie a tali nuove installazioni, avrà un notevole risparmio economico sul canone annuo versato al gestore dell’impianto.

Ma non finisce qui poiché grazie all’illuminazione a led si garantisce un servizio efficace ed efficiente.

Le aree interessate

Le opere in corso sulla pubblica illuminazione a Roccadaspide interessano la sostituzione di corpi illuminanti esistenti a tecnologia a sodio con settantanove nuovi corpi illuminanti a tecnologia Led. Interessasti alcuni tratti viari strategici: la SS 166, dallo svincolo per la circonvallazione all’incrocio con la SR 488; la SS 166 dall’incrocio con la SR 488 in direzione del centro abitato; la SR 488 dall’incrocio con la SS 166. Tali dispositivi saranno, inoltre, installati anche alle spalle dell’incrocio tra la SS 166 e la SR 48 e nei vicoli del centro abitato.