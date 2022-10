Emergenza covid, fondi per le aziende di Buonabitacolo

Contributi a fondo perduto per ditte individuali e imprese di Buonabitacolo. È l’iniziativa del Comune, guidato dal sindaco Giancarlo Guercio. L’erogazione comincerà domani (6 ottobre). Per poter accedere alle risorse bisognerà possedere i necessari requisiti e presentare richiesta.

Emergenza covid: i contributi per le aziende di Buonabitacolo

Il Fondo a cui si attinge è la seconda trance “Contributi di solidarietà Covid”. A Buonabitacolo sono andati 58mila euro. Le risorse sono state distribuite distribuite fin ora tra 59 imprese, 49 ditte individuali e 10 società. Alle prime sarà erogato il contributo di € 800 e alle società € 1.100.

Il commento

“In un periodo così difficile per famiglie e imprese abbiamo fatto di tutto per sbloccare il fondo di solidarietà e assicurare un contributo alle ditte e alle società di Buonabitacolo, consapevoli di non risolvere i numerosi problemi, ma di dare agli operatori economici un sostegno sicuramente utile. – dice il sindaco Giancarlo Guercio – È importante che in questa fase storica, davvero emblematica, si favorisca e alimenti soprattutto un atteggiamento di solidarietà tra gli enti, le istituzioni, le imprese e i cittadini, e questa è soltanto una delle iniziative che il Comune di Buonabitacolo sta intraprendendo“.

Per le aziende e le ditte individuali una boccata d’ossigeno dopo un periodo di grave crisi che le ha colpite.