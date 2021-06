Celle di Bulgheria, contributi a fondo perduto per le aziende colpite da emergenza Covid

CELLE DI BULGHERIA. Trentacinque mila euro per sostenere le piccole aziende del territorio colpite dall’emergenza Covid. E’ stato pubblicato dal Comune di Celle di Bulgheria il nuovo bando per il sostegno alle piccole e micro imprese che svolgono attività economiche, commerciali e artigianali sul territorio comunale. Prevista la concessione di contributi a fondo perduto per le spese sostenute nell’anno 2020.

Gli ambiti di intervento riguardano spese di gestione (come canoni annuali, servizi di pulizia e sanificazione, affitto, utenze) e spese di investimento (quali installazioni e ammodernamenti, arredi e strutture temporanee, acquisto di materiali). Sul sito del Comune di Celle di Bulgheria è stato pubblicato il modello di domanda da compilare per presentare la richiesta e il bando contenente tutte le informazioni.

“Un aiuto concreto – ha spiegato il sindaco Gino Marotta – per aiutare le aziende del territorio e le tante famiglie che stanno dietro di esse ad affrontare gli effetti legati alla pandemia”. Il bando scade alle ore 12 di mercoledì 16 giugno.