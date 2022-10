Camera: prima seduta il 13 ottobre

Novità sul fronte del Governo. Il prossimo 13 ottobre, alle ore 10, è prevista la prima seduta della XIX legislatura della Camera. Sarà necessario rispondere ad alcune formalità di rito come la costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presidenza, la costituzione della Giunta delle elezioni e la proclamazione dei deputati eletti. Infine verrà eletto il presidente della Camera. Ciò avverrà per scrutinio segreto.

La prima seduta della Camera

La prima seduta della Camera, come da Regolamento, verrà presieduta dal vicepresidente più anziano per elezione tra quelli della legislatura precedente. Si tratta di Ettore Rosato.

In attesa della prima seduta della Camera e della formazione del nuovo esecutivo, resta in carica per l’ordinaria amministrazione il governo guidato da Matteo Draghi che questo pomeriggio riunirà il Consiglio dei Ministri. Prevista anche una cabina di regia sul Pnrr.

FDI riunito a Roma

Intanto a Roma si è tenuta la riunione dell’esecutivo di Fratelli d’Italia. “Stiamo parlando della fase storica in cui versano l’Italia e il mondo e ragionando sulla grande responsabilità – ha detto il capogruppo alla Camera di FdI, Francesco Lollobrigida – che potremmo trovarci da qui a poco a incarnare in prima persona con Giorgia Meloni. Se questo sarà, cercheremo con disciplina e responsabilità di condurre l’Italia fuori da le situazioni nelle quali i nostri cittadini e le nostre imprese si stanno trovando“.